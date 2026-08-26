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Meteorologia

Aquidauana amanhece com tempo chuvoso e clima ameno nesta quarta

Instabilidade deve se prolongar ao longo de todo o dia; temperaturas sobem no período da tarde

Redação O Pantaneiro

Publicado em 26/08/2026 às 07:21

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Aquidauana tem previsão de pancadas de chuva a qualquer momento do dia / O Pantaneiro

Aquidauana amanheceu com tempo chuvoso e temperaturas amenas nesta quarta-feira (26), após uma madrugada marcada por precipitações. O cenário de céu encoberto e novas pancadas de chuva deve ser constante ao longo do dia, embora haja possibilidade de aberturas de sol durante a manhã e à tarde.

De acordo com a previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a temperatura varia entre 20°C e 34°C. Mesmo com a presença de muitas nuvens, o calor tende a aumentar no decorrer do dia, especialmente durante a tarde.

À noite, o tempo deve continuar com bastante nebulosidade e possibilidade de novas ocorrências de chuva.

Os ventos variam entre intensidade fraca e moderada ao longo do dia. A umidade relativa do ar apresenta grande variação, podendo ficar entre 30% e 100%, conforme as condições atmosféricas.

O sol nasceu às 05h59 e irá se pôr às 17h35. A lua, por sua vez, entrou na fase cheia.

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