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Meteorologia

Aquidauana amanhece com tempo firme e frio de 13° C nesta sexta-feira

Temperaturas seguem mais baixas na região; dia terá pouca variação de nuvens

Redação O Pantaneiro

Publicado em 21/08/2026 às 07:21

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Sexta-feira será de sol, mas ainda com temperaturas mais baixas em Aquidauana e região / O Pantaneiro

Aquidauana e região têm previsão de tempo firme e temperaturas amenas nesta sexta-feira (21), ainda sob os efeitos de uma frente fria que avançou sobre o estado no dia anterior. A manhã começou com céu praticamente limpo, e a tendência é que o sol predomine até o final da tarde, com pouca formação de nuvens.

De acordo com o Climatempo, o frio é mais intenso durante a noite e nas primeiras horas da manhã, com mínima de 13° C. Esquentará um pouco mais no período da tarde, quando a máxima atingirá a marca de 26° C.

Os ventos terão velocidade média de sete quilômetros por hora, mas com rajadas que podem atingir até 25 quilômetros por hora.

O sol nasceu às 06h01 e irá se pôr às 17h31, já com uma duração maior do que no início do inverno. A lua segue na fase crescente.

As temperaturas aumentarão gradativamente a partir deste fim de semana, mas ainda com a sensação de frio no período da noite e nas primeiras horas da manhã.

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