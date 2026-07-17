Amanhecer desta sexta-feira em Aquidauana / O Pantaneiro

A sexta-feira (17) amanheceu com ventos e céu parcialmente nublado em Aquidauana e região. Apesar da maior presença de nuvens nas primeiras horas do dia, a previsão do Climatempo indica que o tempo permanece estável, sem expectativa de chuva.

Os termômetros devem registrar mínima de 24°C e máxima de 31°C ao longo da tarde. A sensação térmica varia entre 24°C e 29°C.

Durante o dia, o sol aparece entre algumas nuvens, mantendo o tempo firme. À noite, o céu continua com nebulosidade variável, mas sem previsão de precipitações.

A umidade relativa do ar deve ficar em torno de 71%, enquanto os ventos sopram de norte-nordeste, com velocidade média de 15 quilômetros por hora, condição que já é percebida desde o início da manhã.

O sol nasceu às 06h18 e deve se pôr às 17h19. A lua permanece na fase Nova.