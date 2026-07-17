Sem previsão de chuva, temperatura pode chegar aos 31°C durante a tarde
Amanhecer desta sexta-feira em Aquidauana / O Pantaneiro
A sexta-feira (17) amanheceu com ventos e céu parcialmente nublado em Aquidauana e região. Apesar da maior presença de nuvens nas primeiras horas do dia, a previsão do Climatempo indica que o tempo permanece estável, sem expectativa de chuva.
Os termômetros devem registrar mínima de 24°C e máxima de 31°C ao longo da tarde. A sensação térmica varia entre 24°C e 29°C.
Durante o dia, o sol aparece entre algumas nuvens, mantendo o tempo firme. À noite, o céu continua com nebulosidade variável, mas sem previsão de precipitações.
A umidade relativa do ar deve ficar em torno de 71%, enquanto os ventos sopram de norte-nordeste, com velocidade média de 15 quilômetros por hora, condição que já é percebida desde o início da manhã.
O sol nasceu às 06h18 e deve se pôr às 17h19. A lua permanece na fase Nova.
Lazer e aprendizado
Atividades gratuitas incluem leitura, brincadeiras, pintura e jogos educativos durante o período de recesso escolar
Trânsito
Equipamentos começam a autuar condutores que excederem os limites de velocidade; ao todo, foram instalados oito controladores
Arraiá da inclusão
Evento contou com apresentações, atividades recreativas e um lanche especial
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