Aquidauana amanhece ensolarada e terá calor de 33°C nesta quinta

Temperatura sobe após dois dias mais amenos; previsão indica céu aberto
Amanhecer desta quinta-feira em Aquidauana / O Pantaneiro
Depois de dois dias com temperaturas mais amenas, o calor volta a ganhar força em Aquidauana nesta quinta-feira (03). Segundo o Climatempo, o município terá mínima de 20°C e máxima de 33°C.
A previsão indica tempo aberto ao longo do dia, com sol de manhã e à tarde, sem formação de nuvens. À noite, o céu continua limpo. A sensação térmica deve variar entre 20°C e 26°C.
A umidade relativa do ar oscila entre 42% e 71% ao longo do dia. Os ventos sopram de leste, com velocidade média de cinco quilômetros por hora e rajadas de até 22 quilômetros por hora.
O sol nasceu às 05h51 e se põe às 17h34, considerando o horário local de Mato Grosso do Sul. A lua está na fase cheia.
Intransitável
Barro dificulta passagem de veículos e deixa caminhão e van escolar atolados na via; Prefeitura de Aquidauana já foi informada sobre a situação
Oportunidades
Inscrições são gratuitas e seguem até 09 de setembro; seleção reúne oportunidades para profissionais de níveis médio e superior
PM foi acionada
Idoso tinha medida protetiva contra o jovem; caso ocorreu no bairro Jardim Campanário
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS