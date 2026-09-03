Aquidauana amanhece ensolarada e terá calor de 33°C nesta quinta

Amanhecer desta quinta-feira em Aquidauana / O Pantaneiro

Depois de dois dias com temperaturas mais amenas, o calor volta a ganhar força em Aquidauana nesta quinta-feira (03). Segundo o Climatempo, o município terá mínima de 20°C e máxima de 33°C.

A previsão indica tempo aberto ao longo do dia, com sol de manhã e à tarde, sem formação de nuvens. À noite, o céu continua limpo. A sensação térmica deve variar entre 20°C e 26°C.

A umidade relativa do ar oscila entre 42% e 71% ao longo do dia. Os ventos sopram de leste, com velocidade média de cinco quilômetros por hora e rajadas de até 22 quilômetros por hora.

O sol nasceu às 05h51 e se põe às 17h34, considerando o horário local de Mato Grosso do Sul. A lua está na fase cheia.

