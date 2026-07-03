Aquidauana amanhece fria e tem máxima prevista de apenas 22°C nesta sexta

Próximos dias serão marcados por temperaturas mais baixas na região, embora não seja uma onda de frio tão intensa / O Pantaneiro

Os moradores de Aquidauana e região voltaram a sentir o inverno na manhã desta sexta-feira (03). Após uma segunda semana da estação marcada por temperaturas mais elevadas, a massa de ar mais frio tornou a influenciar o clima no Pantanal Sul-mato-grossense, deixando o amanhecer com sensação típica desta época do ano.

De acordo com o Climatempo, a temperatura mínima prevista é de 14°C, enquanto a máxima não deve passar dos 22°C. O dia será de sol entre muitas nuvens e períodos de céu nublado, sem previsão de chuva.

Durante a noite, o tempo continua com muitas nuvens, mantendo o céu encoberto. A umidade relativa do ar varia em torno de 87%, favorecendo a sensação de frio, principalmente nas primeiras horas do dia e após o pôr do sol. Os ventos sopram de sul-sudoeste, com velocidade média de 9 km/h.

Embora não seja uma onda de frio com a mesma intensidade da primeira do inverno, as temperaturas devem se manter mais baixas nos próximos dias, principalmente durante a noite e nas primeiras horas da manhã.