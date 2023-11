Aquidauana amanhece sob espessa camada de fumaça

Fumaça encobre Aquidauana / Divulgação

A cidade de Aquidauana, situada no coração do Mato Grosso do Sul, enfrenta uma manhã envolta em fumaça densa, resultado das intensas queimadas no Pantanal que persistem há mais de uma semana. A situação é agravada pela presença de chamas na Amazônia, cuja fumaça é transportada para o Estado devido à corrente de ar.

A capital Campo Grande também não escapa, encontrando-se encoberta pela névoa proveniente desses incêndios.O Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), vinculado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), alerta para um cenário de instabilidade climática nesta segunda-feira (20).

A previsão inclui chuvas, tempestades com raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo, persistindo até quarta-feira (22).

Segundo a metereologista e coordenadora do Cemtec, Valesca Fernandes, essas instabilidades são originadas pelo intenso fluxo de calor e umidade da Amazônia, combinado com a atuação de uma frente fria oceânica. Uma área de baixa pressão atmosférica sobre o Paraguai e o deslocamento de cavados também contribuem para a formação de nuvens e chuvas no Mato Grosso do Sul.

As temperaturas previstas variam entre 23°C e 25°C em Campo Grande, com máximas atingindo até 31°C. Nas regiões sul, norte, bolsão e leste do Estado, mínimas entre 23°C e 25°C, e máximas alcançando os 33°C. Já nas regiões pantaneira e sudoeste, espera-se mínimas entre 25°C e 27°C, com máximas podendo chegar a 38°C. Durante esses dias, os ventos podem atingir velocidades entre 30 e 50 km/h, com possíveis rajadas acima desses valores em pontos específicos.