Aquidauana amplia atendimento especializado para pacientes com fibromialgia

As atividades são realizadas no Centro de Especialidades Médicas em Saúde Mental, antiga Casa dos Bons Serviços
Divulgação/ Prefeitura de Aquidauana
A Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de Aquidauana deu início, na última quinta-feira, 11, ao segundo grupo de atendimento especializado para pessoas com diagnóstico de fibromialgia. As atividades são realizadas no Centro de Especialidades Médicas em Saúde Mental, antiga Casa dos Bons Serviços.
A iniciativa busca oferecer acompanhamento contínuo aos pacientes, já que a fibromialgia é uma condição crônica caracterizada por dores generalizadas, fadiga e distúrbios do sono. O trabalho em grupo é conduzido pela psicóloga Adriana Brandão, que explica que o foco está no manejo comportamental, com orientações sobre sono, alimentação, regulação emocional e estratégias para lidar com o estresse.
O formato inclui encontros estruturados, nos quais os participantes aprendem técnicas de relaxamento, práticas de higiene do sono e identificação de fatores alimentares que podem influenciar os sintomas.
As reuniões acontecem semanalmente, às quintas-feiras, às 14h50, no Centro de Especialidades Médicas em Saúde Mental. A participação é gratuita e o encaminhamento deve ser solicitado na Estratégia de Saúde da Família (ESF) de referência.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Trânsito
Aquidauana executa recuperação de estradas na região da Baía Negra
Aquidauana define mapa estratégico em Workshop de desenvolvimento
Há 30 vagas de emprego disponíveis hoje em Aquidauana
Inmet
Dia deve ser abafado na cidade
Polícia
Mulher confessou crime e foi presa em flagrante
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS