Aquidauana amplia atendimento especializado para pacientes com fibromialgia

Divulgação/ Prefeitura de Aquidauana

A Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de Aquidauana deu início, na última quinta-feira, 11, ao segundo grupo de atendimento especializado para pessoas com diagnóstico de fibromialgia. As atividades são realizadas no Centro de Especialidades Médicas em Saúde Mental, antiga Casa dos Bons Serviços.



A iniciativa busca oferecer acompanhamento contínuo aos pacientes, já que a fibromialgia é uma condição crônica caracterizada por dores generalizadas, fadiga e distúrbios do sono. O trabalho em grupo é conduzido pela psicóloga Adriana Brandão, que explica que o foco está no manejo comportamental, com orientações sobre sono, alimentação, regulação emocional e estratégias para lidar com o estresse.



O formato inclui encontros estruturados, nos quais os participantes aprendem técnicas de relaxamento, práticas de higiene do sono e identificação de fatores alimentares que podem influenciar os sintomas.



As reuniões acontecem semanalmente, às quintas-feiras, às 14h50, no Centro de Especialidades Médicas em Saúde Mental. A participação é gratuita e o encaminhamento deve ser solicitado na Estratégia de Saúde da Família (ESF) de referência.

💬 Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!