12 de Setembro de 2025 • 12:54

Saúde

Aquidauana amplia atendimento especializado para pacientes com fibromialgia

As atividades são realizadas no Centro de Especialidades Médicas em Saúde Mental, antiga Casa dos Bons Serviços

Da redação

Publicado em 12/09/2025 às 10:20

Divulgação/ Prefeitura de Aquidauana

A Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de Aquidauana deu início, na última quinta-feira, 11, ao segundo grupo de atendimento especializado para pessoas com diagnóstico de fibromialgia. As atividades são realizadas no Centro de Especialidades Médicas em Saúde Mental, antiga Casa dos Bons Serviços.

A iniciativa busca oferecer acompanhamento contínuo aos pacientes, já que a fibromialgia é uma condição crônica caracterizada por dores generalizadas, fadiga e distúrbios do sono. O trabalho em grupo é conduzido pela psicóloga Adriana Brandão, que explica que o foco está no manejo comportamental, com orientações sobre sono, alimentação, regulação emocional e estratégias para lidar com o estresse.

O formato inclui encontros estruturados, nos quais os participantes aprendem técnicas de relaxamento, práticas de higiene do sono e identificação de fatores alimentares que podem influenciar os sintomas.

As reuniões acontecem semanalmente, às quintas-feiras, às 14h50, no Centro de Especialidades Médicas em Saúde Mental. A participação é gratuita e o encaminhamento deve ser solicitado na Estratégia de Saúde da Família (ESF) de referência.

