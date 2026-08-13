Aquidauana amplia frota de máquinas para atender áreas urbana e rural

Prefeitura de Aquidauana recebeu uma pá-carregadeira e um trator agrícola / Divulgação Agecom/Thais Mendes

Aquidauana recebeu uma pá-carregadeira e um trator agrícola para reforçar a estrutura utilizada nos serviços públicos das áreas urbana e rural. Os equipamentos foram entregues na manhã desta quarta-feira (12), durante cerimônia realizada no pátio da prefeitura, como parte da programação comemorativa pelos 134 anos de emancipação político-administrativa do município.

O ato reuniu autoridades municipais, vereadores, secretários e servidores. A pá-carregadeira, modelo eixo seco, foi adquirida pelo valor de R$ 296 mil e ficará sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Rurais. Já o trator agrícola cabinado, avaliado em R$ 192.899,00, será destinado à Secretaria Municipal de Produção.

Os equipamentos deverão ser utilizados em diferentes frentes de trabalho, incluindo manutenção da infraestrutura urbana, recuperação e conservação de estradas, atendimento às demandas relacionadas a pontes e apoio às atividades da agricultura familiar.

A aquisição foi viabilizada por meio de articulações entre a administração municipal, o Poder Legislativo, a bancada federal e órgãos do governo federal, entre eles o Ministério da Agricultura e Pecuária, a Secretaria Nacional de Políticas Públicas de Desenvolvimento Regional e Territorial e o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional.

Segundo a Prefeitura de Aquidauana, os recursos foram solicitados pelo prefeito Mauro do Atlântico (PSDB) e pelos vereadores durante uma viagem a Brasília, onde foram realizadas reuniões com integrantes da bancada federal.

No caso da pá-carregadeira, a articulação para a destinação do equipamento ao município foi realizada pelo deputado federal Beto Pereira (Republicanos) junto ao governo federal. Já o trator agrícola foi viabilizado por meio de articulação do deputado federal Luiz Ovando (PP).

Durante a solenidade, o prefeito Mauro do Atlântico agradeceu aos parlamentares envolvidos nas tratativas e aos governos federal e estadual, além dos vereadores que participaram das articulações.

“Essas máquinas são de suma importância para o nosso município. Aquidauana tem uma extensão territorial muito grande e o trabalho é diário, principalmente no atendimento das pontes, estradas e da agricultura familiar. Esses equipamentos chegam para fortalecer o trabalho das nossas equipes e melhorar o atendimento à população, tanto na cidade quanto na área rural”, afirmou.

Representando a Câmara Municipal, os vereadores Nilson Pontim (PSDB) e Renato Bossay (PSD) também destacaram a participação do Legislativo nas tratativas para a obtenção dos equipamentos. Segundo eles, as articulações realizadas com representantes em Brasília contribuíram para a viabilização das máquinas destinadas ao município.

Participaram da cerimônia os secretários municipais Márcio Albuquerque (Serviços Urbanos e Rurais), Alexandre Périco (Gestão Estratégica), Marluce Luglio (Administração), Ernandes Peixoto (Finanças), Catharine Marques (Jurídico), Anderson Meireles (chefe de Gabinete), Alex Mello (diretor-executivo do Gabinete), Rosy Ribeiro (Comunicação), Pepeu Fialho (Cultura e Turismo), Humberto Torres (Meio Ambiente), Mauro Marino (Esporte e Lazer), Sandra Calonga (Saúde) e Robert Cacho (Planejamento).

Também estiveram presentes o diretor-executivo do Trânsito, Flávio Gomes, o chefe de Gabinete da Secretaria Municipal de Produção, Severino Minervino dos Santos, que representou o secretário Cipriano Mendes, além de líderes comunitários.

Ao término da solenidade, o prefeito, vereadores e secretários fizeram a entrega das chaves dos equipamentos aos profissionais que ficarão responsáveis pela operação das máquinas.

*Fotos: Divulgação Agecom/Thais Mendes