Aquidauana amplia frota de máquinas para atender áreas urbana e rural

Entrega aconteceu durante programação pelos 134 anos do município; equipamentos deverão ser utilizados em diferentes frentes de trabalho
Prefeitura de Aquidauana recebeu uma pá-carregadeira e um trator agrícola / Divulgação Agecom/Thais Mendes
Aquidauana recebeu uma pá-carregadeira e um trator agrícola para reforçar a estrutura utilizada nos serviços públicos das áreas urbana e rural. Os equipamentos foram entregues na manhã desta quarta-feira (12), durante cerimônia realizada no pátio da prefeitura, como parte da programação comemorativa pelos 134 anos de emancipação político-administrativa do município.
O ato reuniu autoridades municipais, vereadores, secretários e servidores. A pá-carregadeira, modelo eixo seco, foi adquirida pelo valor de R$ 296 mil e ficará sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Rurais. Já o trator agrícola cabinado, avaliado em R$ 192.899,00, será destinado à Secretaria Municipal de Produção.
Os equipamentos deverão ser utilizados em diferentes frentes de trabalho, incluindo manutenção da infraestrutura urbana, recuperação e conservação de estradas, atendimento às demandas relacionadas a pontes e apoio às atividades da agricultura familiar.
A aquisição foi viabilizada por meio de articulações entre a administração municipal, o Poder Legislativo, a bancada federal e órgãos do governo federal, entre eles o Ministério da Agricultura e Pecuária, a Secretaria Nacional de Políticas Públicas de Desenvolvimento Regional e Territorial e o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional.
Segundo a Prefeitura de Aquidauana, os recursos foram solicitados pelo prefeito Mauro do Atlântico (PSDB) e pelos vereadores durante uma viagem a Brasília, onde foram realizadas reuniões com integrantes da bancada federal.
No caso da pá-carregadeira, a articulação para a destinação do equipamento ao município foi realizada pelo deputado federal Beto Pereira (Republicanos) junto ao governo federal. Já o trator agrícola foi viabilizado por meio de articulação do deputado federal Luiz Ovando (PP).
Durante a solenidade, o prefeito Mauro do Atlântico agradeceu aos parlamentares envolvidos nas tratativas e aos governos federal e estadual, além dos vereadores que participaram das articulações.
“Essas máquinas são de suma importância para o nosso município. Aquidauana tem uma extensão territorial muito grande e o trabalho é diário, principalmente no atendimento das pontes, estradas e da agricultura familiar. Esses equipamentos chegam para fortalecer o trabalho das nossas equipes e melhorar o atendimento à população, tanto na cidade quanto na área rural”, afirmou.
Representando a Câmara Municipal, os vereadores Nilson Pontim (PSDB) e Renato Bossay (PSD) também destacaram a participação do Legislativo nas tratativas para a obtenção dos equipamentos. Segundo eles, as articulações realizadas com representantes em Brasília contribuíram para a viabilização das máquinas destinadas ao município.
Participaram da cerimônia os secretários municipais Márcio Albuquerque (Serviços Urbanos e Rurais), Alexandre Périco (Gestão Estratégica), Marluce Luglio (Administração), Ernandes Peixoto (Finanças), Catharine Marques (Jurídico), Anderson Meireles (chefe de Gabinete), Alex Mello (diretor-executivo do Gabinete), Rosy Ribeiro (Comunicação), Pepeu Fialho (Cultura e Turismo), Humberto Torres (Meio Ambiente), Mauro Marino (Esporte e Lazer), Sandra Calonga (Saúde) e Robert Cacho (Planejamento).
Também estiveram presentes o diretor-executivo do Trânsito, Flávio Gomes, o chefe de Gabinete da Secretaria Municipal de Produção, Severino Minervino dos Santos, que representou o secretário Cipriano Mendes, além de líderes comunitários.
Ao término da solenidade, o prefeito, vereadores e secretários fizeram a entrega das chaves dos equipamentos aos profissionais que ficarão responsáveis pela operação das máquinas.
*Fotos: Divulgação Agecom/Thais Mendes
Aquidauana 134 anos
Encontro debateu avanços e desafios no enfrentamento à violência doméstica e familiar; programação contou com palestras e debates
Educação
Primeira etapa contempla estudantes do 1º ao 5º ano e deve auxiliar escolas no planejamento pedagógico; objetivo é fortalecer a educação pública no município
Comércio exterior
Estado movimentou US$ 7,21 bilhões em vendas externas ao longo dos sete primeiros meses do ano; celulose e carne bovina também se destacam no levantamento
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS