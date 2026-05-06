Aquidauana amplia horário de vacinação nas ESFs para atender grupos prioritários

Foto: Agência Brasil

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, passa a oferecer vacinação em horário estendido nas Estratégias de Saúde da Família (ESFs) para facilitar o acesso da população à imunização. As unidades funcionarão das 17h às 20h em dias específicos, conforme cronograma a ser divulgado.

A ação é voltada aos grupos prioritários, incluindo idosos, gestantes, crianças, pessoas com comorbidades, professores, motoristas e profissionais das áreas da saúde e segurança. A orientação é que os usuários levem a carteira de vacinação ou o cartão do SUS no momento do atendimento.

A iniciativa busca ampliar a cobertura vacinal no município, especialmente entre trabalhadores que não conseguem se deslocar às unidades durante o horário comercial. A Secretaria Municipal de Saúde reforça que vacinar é um ato de amor e proteção, e convida a população a proteger a si mesma, a família e toda a comunidade.

Os interessados devem procurar a unidade de saúde mais próxima de sua residência e verificar o cronograma específico de horário estendido em cada ESF. Mais informações podem ser obtidas diretamente nas unidades ou pelo telefone da Secretaria Municipal de Saúde.

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