Aquidauana amplia vacinação com atendimento em horário estendido nas ESFs

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, iniciou uma ação especial de vacinação em horário estendido nas Estratégias de Saúde da Família (ESFs). O objetivo é facilitar o acesso da população às doses da vacina contra a gripe e à atualização da carteira vacinal.

Os atendimentos serão realizados das 17h às 20h, permitindo que trabalhadores e famílias consigam procurar as unidades após o horário comercial.

A campanha é voltada aos grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde, incluindo idosos com 60 anos ou mais, gestantes, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, pessoas com comorbidades, professores, motoristas em geral e profissionais da saúde e das forças de segurança.

Além da imunização contra a gripe, também será feita a atualização do cartão vacinal. A orientação é para que os moradores levem a carteira de vacinação ou o cartão do SUS no momento do atendimento.

Cronograma de vacinação em horário estendido

04/05 – ESF José Vória

05/05 – ESF Guanandy

06/05 – ESF Trindade

07/05 – ESF Nova Aquidauana

11/05 – ESF Izaura Baes

12/05 – ESF São Pedro

13/05 – ESF Pinheiro

14/05 – ESF Célia Vaz

Todas as unidades atenderão das 17h às 20h.

A Secretaria Municipal de Saúde reforça que a vacinação é uma das principais formas de prevenção contra doenças e destaca a importância da participação da população para ampliar a cobertura vacinal no município.

“Vacinar é um ato de amor e proteção. Proteja-se, proteja sua família e toda a comunidade”, destaca a campanha.