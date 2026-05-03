Aquidauana amplia vacinação com atendimento em horário estendido nas ESFs

Além da imunização contra a gripe, também será feita a atualização do cartão vacinal.
A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, iniciou uma ação especial de vacinação em horário estendido nas Estratégias de Saúde da Família (ESFs). O objetivo é facilitar o acesso da população às doses da vacina contra a gripe e à atualização da carteira vacinal.
Os atendimentos serão realizados das 17h às 20h, permitindo que trabalhadores e famílias consigam procurar as unidades após o horário comercial.
A campanha é voltada aos grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde, incluindo idosos com 60 anos ou mais, gestantes, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, pessoas com comorbidades, professores, motoristas em geral e profissionais da saúde e das forças de segurança.
Além da imunização contra a gripe, também será feita a atualização do cartão vacinal. A orientação é para que os moradores levem a carteira de vacinação ou o cartão do SUS no momento do atendimento.
Cronograma de vacinação em horário estendido
04/05 – ESF José Vória
05/05 – ESF Guanandy
06/05 – ESF Trindade
07/05 – ESF Nova Aquidauana
11/05 – ESF Izaura Baes
12/05 – ESF São Pedro
13/05 – ESF Pinheiro
14/05 – ESF Célia Vaz
Todas as unidades atenderão das 17h às 20h.
A Secretaria Municipal de Saúde reforça que a vacinação é uma das principais formas de prevenção contra doenças e destaca a importância da participação da população para ampliar a cobertura vacinal no município.
“Vacinar é um ato de amor e proteção. Proteja-se, proteja sua família e toda a comunidade”, destaca a campanha.
CONSCIENTIZAÇÃO
Campanha de conscientização no trânsito começa no dia 4 de maio com evento na Câmara Municipal e foco no respeito à vida.
CORUMBÁ
No local, os socorristas encontraram a vítima, identificada pelas iniciais G.M., caída ao solo, consciente e orientada
TRÂNSITO
Segundo relato do condutor do carro envolvido no acidente, o motociclista teria perdido o equilíbrio ao passar pela rotatória, vindo a cair na pista.
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