Aquidauana, Anastácio e Miranda recebem novas ambulâncias do Governo de MS

O Governo do Estado, por meio da SES (Secretaria de Estado de Saúde) realizou, segunda-feira (30), em Campo Grande, a entrega de 46 novos veículos que vão reforçar a estrutura da saúde pública em 40 municípios e na Capital. São 30 caminhonetes voltadas às ações de vigilância e combate a endemias, além de 16 ambulâncias que irão renovar a frota de transporte sanitário.

A iniciativa faz parte do conjunto de 114 veículos já viabilizados pela SES e apresentados durante o evento Acolhe Saúde, realizado em maio deste ano. A aquisição foi planejada e executada para atender às necessidades específicas dos municípios, garantindo estrutura para as equipes de saúde no atendimento direto à população, principalmente nas regiões mais afastadas.

Em mais uma etapa, os veículos foram entregues aos prefeitos e secretários municipais de saúde, que assinaram os termos da SES e os receberam com CRV (Certificado de Registro do Veiculo) em nome de seus respectivos municípios.

Durante a cerimônia, o secretário estadual de Saúde, Maurício Simões Corrêa, explicou que a entrega integra um plano mais amplo de apoio às 79 cidades do Estado. “Esta é uma entrega parcial das unidades adquiridas. A logística foi organizada de forma que todos os municípios recebam tanto uma ambulância quanto uma caminhonete. Aqueles que hoje levam uma, em breve receberão a outra. A determinação do governador Eduardo Riedel é de contemplar 100% dos municípios com veículos que atendam suas demandas reais”, afirmou.

"Hoje é um ato de entrega, de distribuição desses equipamentos que vão ajudar os municípios do Mato Grosso do Sul. E se faltar algum município que não recebeu após as etapas finais de entrega, o Governo do Estado vai comprar e entregar", complementou o secretário da Casa Civil, Eduardo Rocha, durante a cerimônia de entrega simbólica das chaves.

Reforço para o controle de vetores

Secretária-adjunta da SES, Crhistinne Maymone destacou que os veículos são aliados fundamentais para as ações de saúde pública nos territórios. "Com essas 30 caminhonetes entregues às vigilâncias em saúde municipais, será possível intensificar o trabalho de controle e prevenção de doenças como dengue, chikungunya e zika. São ações que exigem estrutura, equipes capacitadas e deslocamento ágil. Estamos felizes em garantir essa entrega para melhorar a qualidade de vida nos municípios”, reforçou

Transporte de pacientes

O prefeito de Miranda, Fábio Florença, destacou a importância dos veículos para atender uma demanda constante de transporte em saúde. "Temos vagas zero todos os dias. Uma ambulância nova é essencial para salvar vidas. Já a caminhonete, numa região pantaneira como a nossa, ajuda no combate à dengue e outras endemias. É muito importante o governo olhar pelos municípios, principalmente nessa área que é tão delicada da Saúde”, detalhou.

Os 30 municípios contemplados com veículos pick-up nessa etapa são: Alcinópolis, Amambai, Anastácio, Aquidauana, Aral Moreira, Bandeirantes, Bela Vista, Bonito, Caarapó, Camapuã, Chapadão do Sul, Coxim, Dois Irmãos do Buriti, Guia Lopes da Laguna, Itaquiraí, Ivinhema, Jardim, Laguna Carapã, Maracaju, Miranda, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã, Porto Murtinho, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, Rio Verde de Mato Grosso, São Gabriel do Oeste, Sete Quedas e Sidrolândia.

Além disso, 14 cidades receberam ambulâncias: Amambai, Antônio João, Aral Moreira, Bataguassu, Camapuã, Cassilândia, Coronel Sapucaia, Inocência, Miranda, Nova Alvorada do Sul, Paranaíba, Paranhos, Selvíria e Três Lagoas, além de duas unidades destinadas ao HRMS.

