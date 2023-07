Aquidauana, Anastácio, Miranda e Dois Irmãos recebem "Patrulha Rural e Campo mais Seguro"

Placa de área monitorada / Ronald Regis

O programa foi lançado pelo governo do Estado em março de 2022, e já está presente oficialmente em diversas cidades, incluindo a Capital Campo Grande. O compromisso do governo do Estado é de que todos os 79 municípios sejam atendidos pelo patrulhamento rural.

Foi lançado oficialmente na noite desta quinta-feira, dia 6, na sede do Sindicato Rural de Aquidauana, no Bairro Exposição, os programas, “Patrulha Rural e "Campo Mais Seguro”. Com a presença de autoridades estaduais e municipais, o lançamento contou também com representantes do homem do campo, que será o maior beneficiado com os dois programas.

Patrulha Rural; um braço amigo do produtor

A Patrulha Rural se trata da atuação policial por meio de patrulhamento ostensivo-preventivo em ambiente rural visando garantir a ordem e a segurança pública nessas áreas do Estado. Uma modalidade especializada de patrulhamento ostensivo-preventivo que atende às necessidades do homem do campo, garantindo que suas atividades agropecuárias e de abastecimento sejam desenvolvidas acesso à segurança.

O objetivo do projeto é implantar um sistema de prevenção criminal com emprego de tecnologia barata e de fácil acesso. A Patrulha Rural é um braço amigo do produtor. Não se confunde com órgãos de fiscalização como Iagro, Ibama ou Policia Militar Ambiental, também não pedindo viés fiscalizatório de máquinas, veículos, equipamentos ou ambiental.

Presidente do Sindicato Rural de Aquidauana, Paulo Ricardo Pereira Chedid - Foto: Ronald Regis

Os policiais visitam as propriedades e cadastram os moradores e funcionários, fazendo o levantamento de todos os aspectos que podem comprometer a segurança do local, com ênfase na prevenção e na segurança no campo. A Patrulha Rural é um braço amigo do Produtor. Não se confunde com órgãos de fiscalização como Iagro, Ibama ou Policia Militar Ambiental, também não pedindo viés fiscalizatório de máquinas, veículos, equipamentos ou ambiental. Comandante do 7º BPM, de Aquidauana, Tenente- Coronel Guilherme Dantas Lopes, destacou a importância desse programa.



“O que é a Patrulha Rural; é a polícia indo de encontro ao produtor rural, levando segurança ao campo, não só ao grande produtor, diga-se de passagem. Também ao pequeno produtor. Então, a segurança no campo é para todos. Nos preceitos do policiamento comunitário, que é aquela a aproximação, com a comunidade, a troca de informação, é muito salutar essa troca de informação da PM com os produtores. Como eu disse, nossa área territorial é de 24 mil quilômetros quadrados. Então sozinho é impossível a polícia tomar conta de toda essa área. A gente precisa dessa troca de informação, dessa parceria com os produtores rurais. Aqui na nossa região, graças a Deus nós somos muito bem assistidos pelos quatro sindicatos que tem aqui. de Miranda, de Dois Irmãos, de Anastácio e aqui de Aquidauana”, disse o comandante da PM.

O cadastramento dos moradores e a aproximação com os agentes, ajuda nesse trabalho que, para ficar ainda melhor, vai receber para a região, mais três viaturas, como explica o Comandante CPA-3 (Comando de Policiamento de Área), Coronel QOPM Marcos do Nascimento Silva.





“A patrulha rural do sétimo batalhão, ela começa a cadastrar as propriedades, fazer a rede de vizinhos e manter esse contato mais próximo com o produtor rural, o que é fundamental para que nós tenhamos uma qualidade maior do serviço. A partir do momento que o cadastramento ele se estende, se abrange, isso vai trazer essa segurança. As viaturas que estão chegando, mais três viaturas, vai trazer ainda mais qualidade nesse trabalho e nesse desenvolvimento de polícia comunitária. Polícia junto com o produtor rural e as suas necessidades. A o ver um carro diferente é importante sim que se ligue para a polícia e diga; tem alguém diferente aqui”. Comandante CPA-3, Coronel QOPM Marcos do Nascimento Silva - Foto: Ronald Regis

O produtor rural confiante e contando com a força policial na região

O homem do campo recebeu esse programa com muita confiança, uma vez que eles também ficam expostos à ação e bandidos bem como a todo tipo de violência. Na avaliação deles, o programa “Patrulha Rural” e “Campo Mais Seguro,” chegou num momento bastante oportuno, para propor uma união entre o produtor rural e a polícia militar, como revela o presidente do Sindicato Rural de Anastácio, Bedson Bezerra.

“Era o que a gente precisava. É o que eu digo. Todo dia nós estamos derrubando um leão. Então isso é um processo. Todo dia a gente tem que manter esse relacionamento com a polícia militar, os vizinhos estarem juntos trocando informação, se protegendo a gente mudando a Polícia alguma coisa de recurso rápido que eles precisarem, informação, apoio de logística de alimentação é uma união entre polícia militar e o produtor rural para fortalecer essa proteção do campo porque é isso que a gente quer, é segurança no campo. Já surtiu um efeito imediato que foi a diminuição daquele movimento de gente estranha em fazenda. Depois que chegou a policia rural, diminuiu demais esse movimento. Tudo isso aí está dando muita segurança e muita firmeza para gente”.

Um programa que veio para ficar e que promove a paz no ambiente rural onde a vulnerabilidade de todosos que habitam nessa região, viviam antes do programa ser lançado pelo governo do Estado. A “Patrulha Rural e "Campo Mais Seguro chegaram para inibir roubos e furtos em propriedades rurais, o Governo do Estado e a Polícia Militar desenvolvem esse programa que oferece um sistema de prevenção criminal com uso de monitoramento georreferenciado no Estado.

Produtores recebem a placa de área monitorada - Foto: Ronald Regis

Policiais militares foram treinados e capacitados para atuar no patrulhamento rural em todos os biomas de Mato Grosso do Sul, do Pantanal ao Cerrado. Eles vão operar um sistema que possui aplicativo específico onde serão cadastradas as propriedades rurais. Em caso de ação criminosa, a Polícia Militar terá agilidade no envio de viaturas aos pontos sensíveis.

Dessa forma, não apenas o homem do campo está ganhando, mas todo o município, que pode perceber a redução de ações criminosas devido à presença constante de viaturas e agentes, circulando tanto no perímetro urbano e com por meio de ações específicas como essa.