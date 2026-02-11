Acessibilidade

11 de Fevereiro de 2026 • 15:21

Oportunidade

Aquidauana anuncia 23 vagas de emprego nesta quarta-feira

As oportunidades contemplam diferentes áreas de atuação

Da redação

Publicado em 11/02/2026 às 08:39

Atualizado em 11/02/2026 às 08:41

Casa do Trabalhador em Aquidauana oferece diversas vagas

A Casa do Trabalhador de Aquidauana está com 23 vagas de emprego disponíveis nesta semana, distribuídas entre oportunidades locais, regionais e para pessoas com deficiência (PCD). As oportunidades contemplam diferentes áreas de atuação.

Entre as vagas locais (Aquidauana/Anastácio) estão:

01 Açougueiro

01 Atendente balconista

05 Auxiliar de linha de produção

01 Carregador e descarregador de caminhões

01 Cozinheira

01 Farmacêutico

Para PCD, há:

01 Jardineiro

01 Trabalhador Rural

Já nas vagas regionais (zona rural e outras cidades) estão disponíveis:

01 Auxiliar de cozinha

03 Camareira de hotel

02 Cozinheira de restaurante

03 Garçom

01 Técnico de enfermagem

01 Trabalhador de pecuária polivalente

A Casa do Trabalhador informará por telefone apenas se a vaga desejada está disponível. Para concorrer, o candidato deve comparecer pessoalmente ao posto de atendimento para atualização cadastral e verificação de perfil.

As vagas são dinâmicas e podem ser suspensas a qualquer momento a pedido do empregador.

Endereço: Rua Estevão Alves Corrêa, 1895 – Bairro Alto
Atendimento: Segunda a sexta-feira, das 7h às 13h
Telefone: (67) 3241-5652

