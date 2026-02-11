Aquidauana anuncia 23 vagas de emprego nesta quarta-feira

As oportunidades contemplam diferentes áreas de atuação
Casa do Trabalhador em Aquidauana oferece diversas vagas
A Casa do Trabalhador de Aquidauana está com 23 vagas de emprego disponíveis nesta semana, distribuídas entre oportunidades locais, regionais e para pessoas com deficiência (PCD). As oportunidades contemplam diferentes áreas de atuação.
Entre as vagas locais (Aquidauana/Anastácio) estão:
01 Açougueiro
01 Atendente balconista
05 Auxiliar de linha de produção
01 Carregador e descarregador de caminhões
01 Cozinheira
01 Farmacêutico
Para PCD, há:
01 Jardineiro
01 Trabalhador Rural
Já nas vagas regionais (zona rural e outras cidades) estão disponíveis:
01 Auxiliar de cozinha
03 Camareira de hotel
02 Cozinheira de restaurante
03 Garçom
01 Técnico de enfermagem
01 Trabalhador de pecuária polivalente
A Casa do Trabalhador informará por telefone apenas se a vaga desejada está disponível. Para concorrer, o candidato deve comparecer pessoalmente ao posto de atendimento para atualização cadastral e verificação de perfil.
As vagas são dinâmicas e podem ser suspensas a qualquer momento a pedido do empregador.
Endereço: Rua Estevão Alves Corrêa, 1895 – Bairro Alto
Atendimento: Segunda a sexta-feira, das 7h às 13h
Telefone: (67) 3241-5652
