Aquidauana anuncia 23 vagas de emprego nesta quarta-feira

Casa do Trabalhador em Aquidauana oferece diversas vagas

A Casa do Trabalhador de Aquidauana está com 23 vagas de emprego disponíveis nesta semana, distribuídas entre oportunidades locais, regionais e para pessoas com deficiência (PCD). As oportunidades contemplam diferentes áreas de atuação. Entre as vagas locais (Aquidauana/Anastácio) estão: 01 Açougueiro

05 Auxiliar de linha de produção

01 Carregador e descarregador de caminhões

01 Cozinheira

01 Farmacêutico



Para PCD, há:



01 Jardineiro

01 Trabalhador Rural

Já nas vagas regionais (zona rural e outras cidades) estão disponíveis:

01 Auxiliar de cozinha

03 Camareira de hotel

02 Cozinheira de restaurante

03 Garçom

01 Técnico de enfermagem

01 Trabalhador de pecuária polivalente



A Casa do Trabalhador informará por telefone apenas se a vaga desejada está disponível. Para concorrer, o candidato deve comparecer pessoalmente ao posto de atendimento para atualização cadastral e verificação de perfil.



As vagas são dinâmicas e podem ser suspensas a qualquer momento a pedido do empregador.

Endereço: Rua Estevão Alves Corrêa, 1895 – Bairro Alto

Atendimento: Segunda a sexta-feira, das 7h às 13h

Telefone: (67) 3241-5652