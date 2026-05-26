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RELIGIÃO

Aquidauana anuncia criação de nova paróquia católica

Após mais de cem anos com uma paróquia única, igreja anunciou a criação da Paróquia Santa Teresinha que irá ampliar o atendimento às comunidades católicas da cidade

Redação

Publicado em 26/05/2026 às 20:10

Atualizado em 26/05/2026 às 20:53

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A Igreja Católica anunciou a criação de uma nova paróquia em Aquidauana, um marco histórico para o município após mais de 100 anos de atuação concentrada em uma única estrutura paroquial. A nova unidade será a Paróquia Santa Teresinha, localizada no bairro Santa Teresinha, considerado o mais populoso da cidade.

O anúncio foi feito pelo pároco Pe. Paulo Souza, CSSR, que destacou a importância da união das comunidades e o fortalecimento da missão evangelizadora da Igreja na região. A iniciativa acontece sob orientação do bispo diocesano Dom Pedro.

Segundo a divulgação, a nova paróquia será formada por diversas comunidades urbanas e rurais que atualmente pertencem à Paróquia Imaculada Conceição.

Passarão a integrar a nova paróquia as comunidades Nossa Senhora das Dores, São Pedro, São José, Santa Rosa de Lima, Santo Antônio, São João Batista de Piraputanga, além de comunidades do Morrinho, Camisão, Limão Verde e regiões rurais.

De acordo com o Padre Paulo, a criação da nova paróquia surge diante do crescimento do número de comunidades atendidas em Aquidauana e da necessidade de ampliar a presença pastoral e missionária junto aos fiéis.

A sede da nova paróquia será a comunidade Santa Terezinha, no bairro de mesmo nome, fortalecendo ainda mais a atuação religiosa em uma das regiões mais populosas do município.

A expectativa agora é para a realização de uma missa oficial com a presença do bispo diocesano, seguida de uma carreata levando a padroeira Santa Teresinha até a nova sede paroquial.

A criação da nova paróquia é vista pelos fiéis como um momento histórico para a Igreja Católica em Aquidauana, simbolizando crescimento, descentralização e fortalecimento das ações pastorais junto à comunidade.


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