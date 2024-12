Aquidauana anuncia investimentos de R$ 11,4 milhões em infraestrutura

Divulgação/ Prefeitura de Aquidauana

Aquidauana contará com um reforço significativo em sua infraestrutura urbana com o investimento de R$ 11,4 milhões, destinados a obras de drenagem e pavimentação em áreas estratégicas da cidade. A ordem de licitação foi assinada na manhã de hoje (19), no gabinete do prefeito Odilon Ribeiro, em uma cerimônia que reuniu autoridades municipais e federais.



Do montante total, R$ 7 milhões foram assegurados por emenda parlamentar do deputado federal Beto Pereira, principal parceiro na captação dos recursos. Além disso, o senador Nelson Trad Filho contribuiu com R$ 2,9 milhões, enquanto a senadora Soraya Thronicke destinou R$ 1,4 milhão para o município.



As obras serão concentradas em bairros como Vila Icaray, Guanandy e nas vias localizadas nos fundos do Atacado Leve Max, que atualmente enfrentam problemas críticos de infraestrutura. “Esses recursos chegam em um momento importante e serão aplicados em obras que trarão impactos significativos para toda a cidade. Estamos preparando Aquidauana para crescer de forma estruturada”, destacou o prefeito Odilon Ribeiro.



Durante o evento, o prefeito também aproveitou para agradecer ao deputado Beto Pereira pela parceria ao longo de seus oito anos de gestão. “Essa atenção ao município foi crucial para consolidar projetos importantes que beneficiarão nossa população”, afirmou Odilon.



O deputado federal Beto Pereira ressaltou a relevância dos investimentos para o futuro da cidade. “Essas obras são estruturantes e fundamentais para atrair novos investimentos públicos e privados, além de melhorar a qualidade de vida dos aquidauanenses”, disse. Ele também reafirmou seu compromisso com o município e enfatizou a importância de uma gestão focada em planejamento e desenvolvimento.



O prefeito eleito Mauro do Atlântico, presente na reunião, expressou sua gratidão e já sinalizou que o planejamento de novas obras e a atualização do Plano Diretor do município estão entre as prioridades de sua futura gestão. “Estamos trabalhando para dar continuidade a esses projetos e garantir que Aquidauana siga avançando”, declarou Mauro.



Além de vereadores da atual legislatura e eleitos para o próximo mandato, participaram do ato ex-vereadores, secretários municipais e representantes da comunidade. Entre os planos futuros discutidos na reunião, destaca-se a proposta de criar uma nova entrada para a cidade na região da Vila Icaray, estruturar uma área industrial próxima ao anel viário e construir uma nova rodoviária.



Com os recursos já garantidos e novas propostas em pauta, Aquidauana se prepara para um novo ciclo de desenvolvimento, reforçando seu compromisso com a infraestrutura e qualidade de vida da população.