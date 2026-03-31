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Aquidauana apresenta orientadores de trÃ¢nsito

A aÃ§Ã£o foi realizada por meio do Departamento Municipal de TrÃ¢nsito, em parceria com a PolÃ­cia Militar, durante solenidade no gabinete municipal

Da redaÃ§Ã£o

Publicado em 31/03/2026 Ã s 15:04

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Juliano Dervalho / Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana apresentou, nesta terça-feira (31), os orientadores municipais de trânsito e os agentes da Polícia Militar que atuarão nas ruas do município. A ação foi realizada por meio do Departamento Municipal de Trânsito, em parceria com a Polícia Militar, durante solenidade no gabinete municipal.

Participaram do evento o prefeito Mauro do Atlântico, o diretor executivo de trânsito Flávio Gomes Filho, o vereador Nilson Pontim, representando a Câmara Municipal, o subcomandante do 7º Batalhão da Polícia Militar, capitão Gabriel de Oliveira Martins, o gerente regional do Detran/MS, Tony Lemos da Silva, além de representantes do Corpo de Bombeiros, da Associação Comercial e secretários municipais.

Os orientadores municipais de trânsito terão como funções organizar o fluxo de veículos, orientar motoristas sobre estacionamento, alertar sobre irregularidades, mediar situações no trânsito e registrar notificações educativas. Em casos que demandem intervenção, a Polícia Militar será acionada.

A atuação será voltada a ações educativas e preventivas, sem aplicação de penalidades. A Polícia Militar atuará na fiscalização e no atendimento de ocorrências relacionadas ao trânsito.

Segundo o diretor executivo de trânsito, a iniciativa prioriza a orientação de condutores e a organização do tráfego, com atuação conjunta entre município e Polícia Militar.

De acordo com a administração municipal, policiais militares também serão designados para reforçar a fiscalização e a presença nas vias públicas.

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