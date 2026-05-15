Aquidauana apresenta sistema digital inovador para convênios com Organizações da Sociedade Civil

A apresentação foi destinada aos representantes das entidades da sociedade civil, que terão acesso gratuito ao sistema para realizar todos os procedimentos de forma online / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Finanças, realizou nos dias 13 e 14 de maio, no auditório da Secretaria Municipal de Educação, uma apresentação sobre o sistema “Terceiro Setor”, dentro da plataforma Fiorilli, voltada a servidores municipais e representantes das Organizações da Sociedade Civil (OSCs).

No primeiro momento, a capacitação foi direcionada aos servidores municipais, abordando a forma como os profissionais irão visualizar e acompanhar toda a documentação inserida pelas entidades para solicitação de convênios e prestação de contas. Até então, esses processos eram realizados manualmente e, agora, passam a contar com uma plataforma totalmente digital, garantindo mais agilidade, transparência e segurança nas informações.

Já na quinta-feira (14), a apresentação foi destinada aos representantes das entidades da sociedade civil, que terão acesso gratuito ao sistema para realizar todos os procedimentos de forma online, desde a inserção de documentos até o acompanhamento dos processos administrativos.

Participaram representantes do Grêmio Esportivo Fragelli, Associação Bom Samaritano, Rede Feminina de Combate ao Câncer, AVIVAD, Pestalozzi, Liga Esportiva Aquidauanense, Associação Casa da Esperança, Liga Esportiva de Veteranos e da Coordenadoria de Assuntos Indígenas.

A apresentação foi ministrada pelo representante da empresa Fiorilli, Bruno Farias, que detalhou o funcionamento da plataforma e esclareceu dúvidas dos participantes sobre o novo sistema. A iniciativa partiu da Secretaria Municipal de Finanças, por meio do secretário Ernandes Peixoto, com apoio das servidoras Caroline Lopes Corrêa e Gabrielly Tobias Faião.

“A ação também envolveu servidores das secretarias municipais de Educação, Assistência Social, Saúde, Esporte e Lazer, Cultura e Turismo, Meio Ambiente e Planejamento, reforçando a integração entre os setores da administração pública e as entidades parceiras do município”, explicou o secretário Ernandes Peixoto de Miranda. Com a implantação do sistema digital, a Prefeitura de Aquidauana busca modernizar os processos administrativos relacionados ao Terceiro Setor, proporcionando mais eficiência, organização e transparência na gestão dos convênios e prestações de contas.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!