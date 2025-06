Aquidauana aquece os corações com campanha solidária pelos animais

Juliano Dervalho

Mais do que a arrecadação de cobertores e mantas, o evento ofereceu à população uma série de serviços gratuitos, como vacinação antirrábica, cadastro para castração, doação de pets e orientações sobre bem-estar animal. A iniciativa é uma parceria entre a Coordenadoria de Vigilância Sanitária e o curso de Zootecnia da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), campus Aquidauana.

A Estação Ferroviária de Aquidauana foi palco, no último sábado (14), de uma ação que reuniu solidariedade, cuidado e engajamento social. A campanha “Cobertor Amigo – Doe um cobertor e aqueça um focinho!” mobilizou moradores, estudantes e profissionais com o objetivo de proteger animais em situação de vulnerabilidade durante o inverno.

“A solidariedade da população é essencial neste momento em que os dias frios chegam com força. Cada doação representa conforto e proteção para animais que não têm como se aquecer. Ainda dá tempo de participar”, afirmou Antônio Damasceno, coordenador da Vigilância Sanitária.

As doações seguem até o dia 30 de junho e podem ser entregues em três pontos da cidade:

Câmara Municipal de Aquidauana

Campus da UEMS

Sede da Vigilância Sanitária (Rua José Bonifácio, nº 455 – Bairro Alto)

Todo o material arrecadado será destinado ao Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) e às ONGs cadastradas no município, garantindo que os cobertores cheguem aos animais que mais necessitam.

Com a campanha “Cobertor Amigo”, Aquidauana reforça a importância da empatia e do cuidado com os animais, mostrando que pequenas atitudes podem transformar realidades — especialmente quando o calor que se doa vem do coração.

