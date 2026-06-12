Aquidauana assina carta de compromisso pelo fortalecimento das políticas para mulheres

Município também foi registrado no mapa estadual de políticas públicas para mulheres
Divulgação/Prefeitura de Aquidauana
O prefeito de Aquidauana, Mauro do Atlântico, acompanhado da coordenadora municipal de Políticas Públicas para as Mulheres, Josilene Rosa, assinou a Carta Simbólica de Compromisso com o Fortalecimento das Políticas Públicas para as Mulheres durante o 4º Congresso dos Municípios de Mato Grosso do Sul, realizado em Campo Grande.
O município também teve seu nome registrado no mapa estadual das cidades que possuem políticas públicas para mulheres devidamente instituídas, resultado do trabalho desenvolvido por meio do Programa de Estado Protege.
A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal com a promoção dos direitos das mulheres, o enfrentamento à violência de gênero e a construção de uma sociedade mais justa, segura e igualitária para todas.
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