Aquidauana assina carta de compromisso pelo fortalecimento das políticas para mulheres

Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

O prefeito de Aquidauana, Mauro do Atlântico, acompanhado da coordenadora municipal de Políticas Públicas para as Mulheres, Josilene Rosa, assinou a Carta Simbólica de Compromisso com o Fortalecimento das Políticas Públicas para as Mulheres durante o 4º Congresso dos Municípios de Mato Grosso do Sul, realizado em Campo Grande.

O município também teve seu nome registrado no mapa estadual das cidades que possuem políticas públicas para mulheres devidamente instituídas, resultado do trabalho desenvolvido por meio do Programa de Estado Protege.

A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal com a promoção dos direitos das mulheres, o enfrentamento à violência de gênero e a construção de uma sociedade mais justa, segura e igualitária para todas.

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