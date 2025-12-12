Aquidauana assina ordem de serviço para construção de novo CMEI

O ato contou com a presença de autoridades municipais, lideranças políticas e representantes da comunidade
Lise Lima/ O Pantaneiro
A Prefeitura de Aquidauana realizou nesta sexta-feira (12), a assinatura da ordem de serviço para a construção do novo Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Bezerra de Menezes, em cerimônia realizada ao lado do Shopping Barrakech. O ato contou com a presença de autoridades municipais, lideranças políticas e representantes da comunidade.
Durante o evento, o secretário de Planejamento e Urbanismo, Robert Cacho, destacou que a gestão municipal está empenhada em garantir a execução da obra dentro do cronograma e com qualidade. Segundo ele, o novo CMEI terá papel fundamental na transformação da realidade educacional de Aquidauana, ampliando o acesso à educação infantil.
Em sua fala, Wilssandra Beda agradeceu à administração municipal e fez um reconhecimento especial ao ex-prefeito Odilon Ribeiro, ao prefeito Mauro do Atlântico e ao deputado federal Dagoberto Nogueira, que foi responsável por buscar e viabilizar os recursos federais para a construção da unidade. Ela ressaltou que a obra era uma das mais aguardadas pela população local.
O prefeito Mauro do Atlântico destacou o trabalho conjunto que tornou o projeto possível, reconhecendo o empenho do ex-prefeito Odilon Ribeiro, da Câmara Municipal de Aquidauana, das equipes técnicas da Prefeitura e da Associação Comercial. O gestor também agradeceu ao deputado Dagoberto Nogueira pelo compromisso permanente com a educação do município.
Já o deputado federal Dagoberto Nogueira parabenizou as lideranças locais e elogiou a atuação da atual gestão e do Legislativo municipal na busca constante por recursos. “Aquidauana tem uma excelente equipe de trabalho, o que nos dá segurança para destinar recursos sabendo que serão bem aplicados”, afirmou. O parlamentar também ressaltou os avanços da educação municipal e reforçou que investir no setor é investir no futuro do país.
Durante a solenidade, o deputado anunciou ainda a destinação de recursos para a aquisição de um ônibus destinado aos universitários da UEMS e a instalação de uma torre de internet no distrito de Piraputanga, ampliando o acesso ao ensino superior e à conectividade na região.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Clima
Pastoral da Criança de Aquidauana marca presença em Encontro Nacional
Prefeitura de Aquidauana assinará ordem de serviço para novo CMEI no Bairro Alto
Aquidauana lança campanha de fim de ano contra álcool ao volante
Atenção
Programa paga R$ 110 a cerca de 4,4 milhões de famílias
Sorte
Apostas podem ser feitas até as 20h30, horário de Brasília
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS