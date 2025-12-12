Acessibilidade

12 de Dezembro de 2025 • 15:54

Buscar

Últimas notícias
X
Educação

Aquidauana assina ordem de serviço para construção de novo CMEI

O ato contou com a presença de autoridades municipais, lideranças políticas e representantes da comunidade

Da redação

Publicado em 12/12/2025 às 11:55

Atualizado em 12/12/2025 às 13:38

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Lise Lima/ O Pantaneiro

A Prefeitura de Aquidauana realizou nesta sexta-feira (12), a assinatura da ordem de serviço para a construção do novo Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Bezerra de Menezes, em cerimônia realizada ao lado do Shopping Barrakech. O ato contou com a presença de autoridades municipais, lideranças políticas e representantes da comunidade.

Durante o evento, o secretário de Planejamento e Urbanismo, Robert Cacho, destacou que a gestão municipal está empenhada em garantir a execução da obra dentro do cronograma e com qualidade. Segundo ele, o novo CMEI terá papel fundamental na transformação da realidade educacional de Aquidauana, ampliando o acesso à educação infantil.

Em sua fala, Wilssandra Beda agradeceu à administração municipal e fez um reconhecimento especial ao ex-prefeito Odilon Ribeiro, ao prefeito Mauro do Atlântico e ao deputado federal Dagoberto Nogueira, que foi responsável por buscar e viabilizar os recursos federais para a construção da unidade. Ela ressaltou que a obra era uma das mais aguardadas pela população local.

O prefeito Mauro do Atlântico destacou o trabalho conjunto que tornou o projeto possível, reconhecendo o empenho do ex-prefeito Odilon Ribeiro, da Câmara Municipal de Aquidauana, das equipes técnicas da Prefeitura e da Associação Comercial. O gestor também agradeceu ao deputado Dagoberto Nogueira pelo compromisso permanente com a educação do município.

Já o deputado federal Dagoberto Nogueira parabenizou as lideranças locais e elogiou a atuação da atual gestão e do Legislativo municipal na busca constante por recursos. “Aquidauana tem uma excelente equipe de trabalho, o que nos dá segurança para destinar recursos sabendo que serão bem aplicados”, afirmou. O parlamentar também ressaltou os avanços da educação municipal e reforçou que investir no setor é investir no futuro do país.

Durante a solenidade, o deputado anunciou ainda a destinação de recursos para a aquisição de um ônibus destinado aos universitários da UEMS e a instalação de uma torre de internet no distrito de Piraputanga, ampliando o acesso ao ensino superior e à conectividade na região.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Leia Também

• Máxima de 37°C e chance de trovoadas em Aquidauana nesta sexta

• Aquidauana oferece oficinas gratuitas para comerciantes e ambulantes

• Veja a importância do curso de Logística para Aquidauana

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Oportunidade

Aquidauana e Anastácio têm 48 vagas de emprego disponíveis nesta quinta-feira

Trânsito

Jovem fica ferido em colisão entre carro e bicicleta em Aquidauana

Clima

Aquidauana terá calor e dia sem chuva nesta quinta

Pastoral da Criança de Aquidauana marca presença em Encontro Nacional

Prefeitura de Aquidauana assinará ordem de serviço para novo CMEI no Bairro Alto

Aquidauana lança campanha de fim de ano contra álcool ao volante

Voluntariado

Pastoral da Criança de Aquidauana marca presença em Encontro Nacional

Publicidade

Educação

Prefeitura de Aquidauana assinará ordem de serviço para novo CMEI no Bairro Alto

ÚLTIMAS

Atenção

Beneficiários com NIS final 2 recebem Auxílio Gás nesta quinta-feira

Programa paga R$ 110 a cerca de 4,4 milhões de famílias

Sorte

Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira prêmio acumulado em R$ 38 milhões

Apostas podem ser feitas até as 20h30, horário de Brasília

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo