Aquidauana assina ordem de serviço para construção de novo CMEI

Lise Lima/ O Pantaneiro

A Prefeitura de Aquidauana realizou nesta sexta-feira (12), a assinatura da ordem de serviço para a construção do novo Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Bezerra de Menezes, em cerimônia realizada ao lado do Shopping Barrakech. O ato contou com a presença de autoridades municipais, lideranças políticas e representantes da comunidade.



Durante o evento, o secretário de Planejamento e Urbanismo, Robert Cacho, destacou que a gestão municipal está empenhada em garantir a execução da obra dentro do cronograma e com qualidade. Segundo ele, o novo CMEI terá papel fundamental na transformação da realidade educacional de Aquidauana, ampliando o acesso à educação infantil.



Em sua fala, Wilssandra Beda agradeceu à administração municipal e fez um reconhecimento especial ao ex-prefeito Odilon Ribeiro, ao prefeito Mauro do Atlântico e ao deputado federal Dagoberto Nogueira, que foi responsável por buscar e viabilizar os recursos federais para a construção da unidade. Ela ressaltou que a obra era uma das mais aguardadas pela população local.



O prefeito Mauro do Atlântico destacou o trabalho conjunto que tornou o projeto possível, reconhecendo o empenho do ex-prefeito Odilon Ribeiro, da Câmara Municipal de Aquidauana, das equipes técnicas da Prefeitura e da Associação Comercial. O gestor também agradeceu ao deputado Dagoberto Nogueira pelo compromisso permanente com a educação do município.



Já o deputado federal Dagoberto Nogueira parabenizou as lideranças locais e elogiou a atuação da atual gestão e do Legislativo municipal na busca constante por recursos. “Aquidauana tem uma excelente equipe de trabalho, o que nos dá segurança para destinar recursos sabendo que serão bem aplicados”, afirmou. O parlamentar também ressaltou os avanços da educação municipal e reforçou que investir no setor é investir no futuro do país.



Durante a solenidade, o deputado anunciou ainda a destinação de recursos para a aquisição de um ônibus destinado aos universitários da UEMS e a instalação de uma torre de internet no distrito de Piraputanga, ampliando o acesso ao ensino superior e à conectividade na região.

