Aquidauana avança com obras da BR-419 para conexão com Rota Bioceânica

Foto da reforma da ponte entre Aquidauana e Anastácio, uma das únicas vias de entrada em Aquidauana / Divulgação/Prefeitura Municipal de Aquidauana

A obra, atualmente em andamento, surge como alternativa às duas únicas vias de acesso existentes até então: a ponte que liga Aquidauana e Anastácio e a estrada de Piraputanga. A expectativa é que a BR-419 amplie significativamente a mobilidade regional, facilitando o escoamento de produção, reduzindo custos logísticos e atraindo novos investimentos para o município.

A cidade de Aquidauana vive um momento histórico com as obras de pavimentação da rodovia BR-419, rodovia que promete transformar a dinâmica econômica e logística do município. A nova via representa mais do que uma simples estrada; é um elo estratégico que conectará a cidade à Rota Bioceânica, corredor internacional que integra Brasil, Paraguai, Argentina e Chile.

Além do impacto econômico, a rodovia deve fortalecer o turismo local, inserindo Aquidauana em um dos principais corredores viários da América do Sul. A prefeitura projeta que a nova infraestrutura colocará o município em posição estratégica no mapa logístico do continente, atraindo empresas, gerando empregos e diversificando a economia regional.

A conclusão da BR-419 representa um avanço crucial para o desenvolvimento de Aquidauana, consolidando-a como um polo importante no eixo de integração sul-americana. A obra é acompanhada com expectativa por empresários, produtores rurais e moradores, que veem na nova rodovia uma oportunidade de crescimento e maior inserção regional.

