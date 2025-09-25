Acessibilidade

25 de Setembro de 2025 • 11:50

Buscar

Últimas notícias
X
Transporte

Aquidauana avança com obras da BR-419 para conexão com Rota Bioceânica

A nova via representa mais do que uma simples estrada; é um elo estratégico que conectará a cidade à Rota Bioceânica

Redação

Publicado em 25/09/2025 às 10:23

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Foto da reforma da ponte entre Aquidauana e Anastácio, uma das únicas vias de entrada em Aquidauana / Divulgação/Prefeitura Municipal de Aquidauana

A cidade de Aquidauana vive um momento histórico com as obras de pavimentação da rodovia BR-419, rodovia que promete transformar a dinâmica econômica e logística do município. A nova via representa mais do que uma simples estrada; é um elo estratégico que conectará a cidade à Rota Bioceânica, corredor internacional que integra Brasil, Paraguai, Argentina e Chile.

A obra, atualmente em andamento, surge como alternativa às duas únicas vias de acesso existentes até então: a ponte que liga Aquidauana e Anastácio e a estrada de Piraputanga. A expectativa é que a BR-419 amplie significativamente a mobilidade regional, facilitando o escoamento de produção, reduzindo custos logísticos e atraindo novos investimentos para o município.

Leia Também

• Riedel apresenta Bioceânica em SP na Japan House

• Missão do MS apresenta Rota Bioceânica a empresários na Índia

• China mira investimento na Ferrovia Bioceânica

Além do impacto econômico, a rodovia deve fortalecer o turismo local, inserindo Aquidauana em um dos principais corredores viários da América do Sul. A prefeitura projeta que a nova infraestrutura colocará o município em posição estratégica no mapa logístico do continente, atraindo empresas, gerando empregos e diversificando a economia regional.

A conclusão da BR-419 representa um avanço crucial para o desenvolvimento de Aquidauana, consolidando-a como um polo importante no eixo de integração sul-americana. A obra é acompanhada com expectativa por empresários, produtores rurais e moradores, que veem na nova rodovia uma oportunidade de crescimento e maior inserção regional.
.

💬 Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:


🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:


O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Prevenção

Aquidauana promove 1º Simulado de Incidentes com pela Semana Nacional do Trânsito

Incêndio

Fogo em terreno baldio no Bairro Alto mobiliza Corpo de Bombeiros em Aquidauana

Tragédia

Apenas uma das vítimas poderá ser reconhecida por exame de impressões digitais

Durante a análise inicial, não foi possível realizar o reconhecimento pessoal por documentos nem pela papiloscopia comum

PSE

Programa Saúde na Escola chega na Fazenda Santana, em Aquidauana

Publicidade

Tragédia

Hotel Fazenda Barra Mansa emite nota de solidariedade a vítimas de queda de avião

ÚLTIMAS

Inmet

Máxima chega aos 37ºC e sem previsão de chuvas em Aquidauana

Tempo voltou a esquentar após as chuvas dos últimos dias

Polícia

Polícia Civil prende suspeitos de tráfico em Corumbá e Miranda

DENAR cumpre mandados de prisão e busca em investigação de organização criminosa

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo