Aquidauana avança na recuperação de estradas vicinais do Pantanal

A manutenção das estradas vicinais é considerada essencial para o transporte escolar, o escoamento da produção rural, o deslocamento dos moradores e o acesso de turistas
Divulgação/ Prefeitura de Aquidauana
A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Rurais da Prefeitura de Aquidauana concluiu, na segunda-feira (3), mais uma etapa dos trabalhos de manutenção e recuperação das estradas vicinais no Pantanal do município.
Nesta fase, as equipes executaram serviços de patrolamento e aterro na região da Fazenda Conquista/Uniderp, com o objetivo de melhorar as condições de tráfego na via. Com o término desse trecho, os trabalhos seguem para a região da Fazenda Querência, conforme o cronograma de melhorias nas estradas pantaneiras.
A manutenção das estradas vicinais é considerada essencial para o transporte escolar, o escoamento da produção rural, o deslocamento dos moradores e o acesso de turistas. As ações visam contribuir para o desenvolvimento das comunidades rurais e para o fortalecimento do turismo regional.
A Prefeitura informou que está aproveitando o período de pouca chuva para intensificar os serviços e dar continuidade às ações de infraestrutura rural.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Sua casa no campo
Evento em Camisão reuniu autoridades e marca um novo capítulo no desenvolvimento da região
Educação
Inscrições devem ser feitas pelo Sistema BNI até sexta-feira
Polícia
Investigação resultou na apreensão de maconha, cocaína e material usado para tráfico
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS