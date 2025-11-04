Aquidauana avança na recuperação de estradas vicinais do Pantanal

Divulgação/ Prefeitura de Aquidauana

A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Rurais da Prefeitura de Aquidauana concluiu, na segunda-feira (3), mais uma etapa dos trabalhos de manutenção e recuperação das estradas vicinais no Pantanal do município.



Nesta fase, as equipes executaram serviços de patrolamento e aterro na região da Fazenda Conquista/Uniderp, com o objetivo de melhorar as condições de tráfego na via. Com o término desse trecho, os trabalhos seguem para a região da Fazenda Querência, conforme o cronograma de melhorias nas estradas pantaneiras.



A manutenção das estradas vicinais é considerada essencial para o transporte escolar, o escoamento da produção rural, o deslocamento dos moradores e o acesso de turistas. As ações visam contribuir para o desenvolvimento das comunidades rurais e para o fortalecimento do turismo regional.



A Prefeitura informou que está aproveitando o período de pouca chuva para intensificar os serviços e dar continuidade às ações de infraestrutura rural.

