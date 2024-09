Aquidauana brilha em Paris: paracanoista manda recado e pede torcida

Reprodução

Em meio ao fervor dos Jogos Paralímpicos em Paris, um destaque especial vem de Aquidauana, com um representante que não só carrega o orgulho da cidade, mas também recebe o apoio de uma figura importante do esporte nacional. O paracanoista Fernando Rufino, que treina pelo Clube de Regata de Aquidauana, está dando o seu melhor em busca de medalhas, enquanto Rafael Giroto, presidente da Confederação Brasileira de Canoagem, acompanha de perto o desempenho da equipe brasileira.



Rafael Giroto, presidente da Confederação Brasileira de Canoagem, faz questão de ressaltar a importância do momento.



"Estamos aqui em Paris novamente, desta vez acompanhando a equipe Paralímpica Brasileira. E é com grande orgulho que destacamos o nosso representante de Aquidauana, Fernando Rufino. Ele é de Taquiraí, Mato Grosso do Sul, mas rema pelo Clube de Regata de Aquidauana, e está aqui com a gente para mandar um abraço e pedir a torcida de todos vocês", diz.



Fernando Rufino, com sua paixão e determinação, não deixa dúvidas de que Aquidauana é uma parte vital de sua jornada. Em um vídeo gravado diretamente de Paris, Rufino envia uma mensagem calorosa para Aquidauana e reforça o quanto a cidade significa para ele.



"É isso aí, meu povo! Aquidauana também faz parte da minha casa. Nossa primeira remada foi em Aquidauana, e essa galera tem um carinho imenso por vocês aí. Um forte abraço a todos, e continuem torcendo. No final do ano, estarei aí para visitar todo mundo e trazer boas notícias", destaca.



A conexão de Rufino com Aquidauana vai além das competições. Ele expressa sua gratidão pelo apoio constante que recebe de sua comunidade.



"Eu, junto com o nosso presidente aqui, estamos fazendo um belo trabalho. Vamos lutar para levar uma medalha para comemorar com vocês. Continuem torcendo, pois cada apoio é fundamental para nós".



Giroto, por sua vez, destaca a importância do apoio local. "A presença de Fernando aqui em Paris é uma prova do esforço e da dedicação que ele e toda a equipe têm colocado. Estamos todos na torcida e fazendo o nosso melhor para garantir um desempenho excepcional e trazer orgulho ao Brasil".



Enquanto os Jogos Paralímpicos avançam, a torcida de Aquidauana é um lembrete poderoso de que, mesmo à distância, o apoio e o carinho de casa são forças motivadoras para os atletas. A cidade está de olhos atentos nas performances de Fernando Rufino, esperando ansiosamente pelas conquistas e celebrando cada passo rumo ao sucesso.



Com a determinação de Fernando Rufino e o suporte de Rafael Giroto e toda a Confederação Brasileira de Canoagem, o espírito de Aquidauana ressoa em Paris, mostrando que, não importa onde estejam, os laços com a terra natal são sempre uma fonte de força e inspiração.



"Isso aí, pessoal! Torçam pela Paracanoagem Brasileira. Estamos aqui na luta por medalhas e com certeza faremos um bom trabalho. Abração para todos vocês!" conclui Rufino, com um entusiasmo que reflete o verdadeiro espírito esportivo.



Aquidauana, com seu orgulho e apoio inabalável, acompanha de perto a jornada de Fernando Rufino, esperando que ele traga para casa não apenas medalhas, mas também a confirmação de que, quando se trata de espírito e paixão pelo esporte, a cidade sul-mato-grossense está sempre no pódio.