Aquidauana brilha nos Jogos Escolares de MS

Prefeitura de Aquidauana

Atletas de Aquidauana foram destaque na primeira etapa dos Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul (JOJUMS), realizada em Três Lagoas nos dias 17 e 18 de maio. A delegação conquistou diversas medalhas nas modalidades de judô e ciclismo, além de vagas para representar o estado nos Jogos Escolares Brasileiros.

No judô, na faixa etária de 14 a 16 anos, os judocas aquidauanenses conquistaram seis medalhas: duas de ouro, duas de prata e duas de bronze. Os campeões Anna Clara Alegre Mendes e Yago Wildy de França Silva Martins, ambos da Escola Estadual Cel. José Alves Ribeiro (Cejar), garantiram o primeiro lugar no pódio e a classificação para o campeonato nacional.

As medalhas de prata ficaram com Manuela Cacho Lucas (Cejar) e Leandro Gabriel Ocampos Queiroz, da Escola Centro Cristão de Ensino. Já as medalhas de bronze foram conquistadas por Samara Gabrielly de Campos Arce Santos (Cejar) e Maria Eduarda Elias, da Escola Estadual Cândido Mariano.

Outros atletas também tiveram bom desempenho: Lorraine Castro Fagundes Gregório (Escola Municipal Erso Gomes) e André Luís da Silva Isler (Instituto Educacional Falcão) ficaram em quinto lugar; André Lara Amorim Lulu (IFMS/Aquidauana) e Gabriel Henrique de Brito Quinhones (Cândido Mariano) alcançaram a sétima colocação. Os professores responsáveis pela equipe de judô foram Osvaldo Benevides Júnior e Alcemilio Wetter Pinto.

Ciclismo Garante Mais Pódio

Na faixa etária de 15 a 17 anos, a equipe de ciclismo de Aquidauana ficou em segundo lugar na pontuação geral. José Henrique Nascimento Bezerra de Freitas, da Escola Estadual Professora Dóris Mendes Trindade, conquistou duas medalhas de prata — uma na prova de velocidade e outra na australiana de pontos — garantindo também vaga nos Jogos Escolares Brasileiros.

Seu colega Miguel Coca Falcão (Escola Municipal Erso Gomes) ficou em sexto lugar na prova australiana de pontos, em décimo na prova de resistência e em décimo quarto na prova de velocidade. O professor responsável pela equipe foi João Jordany da Cunha.

A participação das delegações contou com o apoio da Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Os Jogos Escolares integram o calendário da Fundesporte, vinculada à Setesc, e visam fomentar o esporte escolar, revelar talentos e promover integração entre os municípios.

*Com informações da Prefeitura Municipal de Aquidauana