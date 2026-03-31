Aquidauana busca apoio do ExÃ©rcito para limpeza urbana

Thais Mendes/ Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana realizou reunião com o comandante do 9º Batalhão de Engenharia de Combate (9º BECmb), tenente-coronel Hélio Augusto Poli, para tratar de parceria voltada ao reforço de mutirões de limpeza urbana no município.



Durante o encontro, o prefeito Mauro do Atlântico e o secretário municipal de Serviços Urbanos e Rurais, Márcio Albuquerque, informaram que parte do maquinário e da frota está direcionada à manutenção de estradas vicinais utilizadas pelo transporte escolar e pela produção rural, além do atendimento a comunidades indígenas e regiões do Pantanal.



Diante da demanda, foi solicitado apoio do Exército com caminhões, máquinas e efetivo para ampliar as ações de limpeza urbana, incluindo medidas relacionadas à prevenção do mosquito Aedes aegypti.



O comandante do 9º BECmb informou que será disponibilizado maquinário e suporte operacional para atuação conjunta com o município.



A prefeitura informou que a parceria prevê atuação integrada entre as instituições nas ações de limpeza urbana.