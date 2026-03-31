Acessibilidade

31 de MarÃ§o de 2026 • 21:37

Buscar

Ãšltimas notÃ­cias
X
ForÃ§a tarefa

Aquidauana busca apoio do ExÃ©rcito para limpeza urbana

Foi solicitado apoio do ExÃ©rcito com caminhÃµes, mÃ¡quinas e efetivo para ampliar as aÃ§Ãµes de limpeza urbana, incluindo medidas relacionadas Ã  prevenÃ§Ã£o do mosquito Aedes aegypti

Da redaÃ§Ã£o

Publicado em 31/03/2026 Ã s 17:01

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Thais Mendes/ Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana realizou reunião com o comandante do 9º Batalhão de Engenharia de Combate (9º BECmb), tenente-coronel Hélio Augusto Poli, para tratar de parceria voltada ao reforço de mutirões de limpeza urbana no município.

Durante o encontro, o prefeito Mauro do Atlântico e o secretário municipal de Serviços Urbanos e Rurais, Márcio Albuquerque, informaram que parte do maquinário e da frota está direcionada à manutenção de estradas vicinais utilizadas pelo transporte escolar e pela produção rural, além do atendimento a comunidades indígenas e regiões do Pantanal.

Diante da demanda, foi solicitado apoio do Exército com caminhões, máquinas e efetivo para ampliar as ações de limpeza urbana, incluindo medidas relacionadas à prevenção do mosquito Aedes aegypti.

O comandante do 9º BECmb informou que será disponibilizado maquinário e suporte operacional para atuação conjunta com o município.

A prefeitura informou que a parceria prevê atuação integrada entre as instituições nas ações de limpeza urbana.

Leia TambÃ©m

â€¢ Aquidauana discute apoio Ã  nataÃ§Ã£o

â€¢ Aquidauana apresenta orientadores de trÃ¢nsito

â€¢ Aquidauana entrega tÃ­tulos de imÃ³veis em CipolÃ¢ndia

Publicidade

Deixe a sua opiniÃ£o

VEJA TAMBÃ‰M

Esportes

Atletas de Aquidauana brilham nos II Jogos Paradesportivos Nacionais e conquistam 13 medalhas

Infraestrutura

Prefeitura inicia conserto do pavimento no trecho interditado da BR-419 em Aquidauana

EDUCAÃ‡ÃƒO

MunicÃ­pio recebe novo Ã´nibus para reforÃ§ar transporte de alunos da zona rural

AnastÃ¡cio inicia cadastro do programa Cesta SolidÃ¡ria

AnastÃ¡cio investe R$ 2 milhÃµes em materiais didÃ¡ticos para a rede municipal de ensino

SaÃºde oferece palestra sobre saÃºde preventiva a trabalhadores da SubestaÃ§Ã£o SE de AnastÃ¡cio

Obras

Aquidauana substitui sistema de encanamento da praÃ§a central em Piraputanga

Publicidade

ServiÃ§os

Aquidauana leva serviÃ§os pÃºblicos em aÃ§Ã£o itinerante na Vila Pinheiro

ÃšLTIMAS

Pleito

Nioaque realiza eleiÃ§Ã£o suplementar do Conselho Tutelar com acompanhamento do MP

A votaÃ§Ã£o foi realizadaÂ na Escola Odete, das 8h Ã s 11h, reunindo eleitores em um processo conduzido de forma organizada e em conformidade com a legislaÃ§Ã£o vigente

SaÃºde

Aquidauana inicia aÃ§Ã£o itinerante para atendimento cardiovascular

A aÃ§Ã£o conta com a participaÃ§Ã£o da mÃ©dica cardiologista Paola Barbero, que estÃ¡ percorrendo as unidades da EstratÃ©gia SaÃºde da FamÃ­lia para capacitar as equipes locais

Editorias

Cidades Social Informe PublicitÃ¡rio 25Âº Rally dos SertÃµes Geral PolÃ­tica Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana AnastÃ¡cio Bonito CorumbÃ¡ Campo Grande Entrevistas Economia Internacional EducaÃ§Ã£o Cultura CiÃªncia Entretenimento VocÃª RepÃ³rter SaÃºde Brasil

Colunistas

Ronaldo RÃ©gis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo CrÃ´nicas Carlos Frederico Ruben FigueirÃ³ de Oliveira Diversos

ServiÃ§os

Galeria de Fotos Guia Cidade VÃ­deos

Sobre

Contato Sobre nÃ³s Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

NotÃ­cias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro RodapÃ©

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

Â©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo