Aquidauana busca apoio do ExÃ©rcito para limpeza urbana

Foi solicitado apoio do ExÃ©rcito com caminhÃµes, mÃ¡quinas e efetivo para ampliar as aÃ§Ãµes de limpeza urbana, incluindo medidas relacionadas Ã prevenÃ§Ã£o do mosquito Aedes aegypti
Thais Mendes/ Prefeitura de Aquidauana
A Prefeitura de Aquidauana realizou reunião com o comandante do 9º Batalhão de Engenharia de Combate (9º BECmb), tenente-coronel Hélio Augusto Poli, para tratar de parceria voltada ao reforço de mutirões de limpeza urbana no município.
Durante o encontro, o prefeito Mauro do Atlântico e o secretário municipal de Serviços Urbanos e Rurais, Márcio Albuquerque, informaram que parte do maquinário e da frota está direcionada à manutenção de estradas vicinais utilizadas pelo transporte escolar e pela produção rural, além do atendimento a comunidades indígenas e regiões do Pantanal.
Diante da demanda, foi solicitado apoio do Exército com caminhões, máquinas e efetivo para ampliar as ações de limpeza urbana, incluindo medidas relacionadas à prevenção do mosquito Aedes aegypti.
O comandante do 9º BECmb informou que será disponibilizado maquinário e suporte operacional para atuação conjunta com o município.
A prefeitura informou que a parceria prevê atuação integrada entre as instituições nas ações de limpeza urbana.
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