Aquidauana busca apoio para cultura e turismo em Campo Grande

AGECOM

Durante a visita, Pepeu se reuniu com o presidente da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, Eduardo Mendes, o presidente da Fundação de Turismo, Bruno Wendling, e o secretário de Estado da SETESC (Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura), Marcelo Miranda. Na ocasião, o secretário se apresentou oficialmente como novo titular da pasta e reforçou o compromisso da atual gestão em impulsionar ações que valorizem o patrimônio cultural e os atrativos turísticos da cidade.

O secretário de Cultura e Turismo de Aquidauana, Pepeu Fialho, cumpriu uma agenda estratégica em Campo Grande na última semana, com o objetivo de fortalecer parcerias e viabilizar recursos para o setor cultural e turístico do município.

Com Eduardo Mendes, o foco foi o fortalecimento da economia criativa, além da solicitação de acesso a cursos de capacitação e recursos voltados aos artesãos locais. A intenção é garantir mais qualificação e oportunidades para quem atua diretamente com a produção cultural na região.

Em seguida, o secretário discutiu com Bruno Wendling estratégias para ampliar a divulgação do destino Aquidauana em feiras de turismo nacionais e internacionais. Pepeu destacou a atuação dos empreendedores locais, especialmente nas regiões de Camisão, Piraputanga e Pantanal, que têm promovido o turismo de forma inovadora e sustentável.

Finalizando a agenda, em reunião com o secretário Marcelo Miranda e o secretário-adjunto Gustavo Pereira, foi discutida a realização de um evento em parceria com o Governo do Estado, voltado à valorização das tradições locais e ao fortalecimento do calendário de eventos do município.

As reuniões demonstram o empenho da Prefeitura de Aquidauana em buscar investimentos e apoio institucional para consolidar a cidade como referência cultural e turística em Mato Grosso do Sul.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!