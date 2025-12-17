Aquidauana capacita comerciantes do setor alimentício em oficinas de higiene e manipulação

A capacitação teve também um caráter regulatório: todos os participantes receberam um certificado que servirá como pré-requisito obrigatório para a futura emissão de alvarás sanitários no município / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana, por meio de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Gestão Estratégica e a Secretaria de Saúde e Saneamento (Sesau), encerrou na última segunda-feira, dia 16, uma série de oficinas gratuitas sobre Higiene e Manipulação de Alimentos. A ação teve como objetivo capacitar comerciantes, empresários e ambulantes do setor alimentício do município.

Realizadas na Associação Comercial de Aquidauana e em três Estratégias de Saúde da Família (ESFs) – Cláudio F. Stella (Santa Terezinha), Bernardino Lopes (Guanandy) e Nova Aquidauana –, as oficinas foram ministradas por profissionais da Vigilância Sanitária Municipal. A iniciativa buscou combinar orientação prática com a prevenção de riscos à saúde pública.

Os participantes receberam instruções atualizadas sobre cuidados essenciais em todas as etapas de manipulação de alimentos. Os temas abordados incluíram a responsabilidade do manipulador na prevenção de doenças, organização do ambiente de trabalho, controle de validade dos produtos e a importância da manutenção de registros e rotinas de limpeza nos estabelecimentos.

Além do caráter educativo, as oficinas funcionaram como um canal de diálogo direto entre o poder público e os profissionais do setor, permitindo o esclarecimento de dúvidas e a orientação preventiva. A capacitação teve também um caráter regulatório: todos os participantes receberam um certificado que servirá como pré-requisito obrigatório para a futura emissão de alvarás sanitários no município.

O secretário municipal de Gestão Estratégica, Alexandre Périco, destacou a importância da iniciativa: “A segurança alimentar começa com a informação correta e com boas práticas no dia a dia. Essas oficinas foram pensadas para orientar, atualizar e preparar os profissionais, garantindo alimentos mais seguros para a população e estabelecimentos mais organizados e adequados às normas sanitárias”.

A ação antecede as fiscalizações sanitárias programadas para 2026 e representa um esforço da gestão municipal para qualificar o setor alimentício local, priorizando a educação sanitária como ferramenta fundamental para a saúde pública e o desenvolvimento comercial de Aquidauana.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!