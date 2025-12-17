Acessibilidade

17 de Dezembro de 2025 • 22:45

Segurança alimentar

Aquidauana capacita comerciantes do setor alimentício em oficinas de higiene e manipulação

Além do caráter educativo, as oficinas funcionaram como um canal de diálogo direto entre o poder público e os profissionais do setor, permitindo o esclarecimento de dúvidas e a orientação preventiva

Da redação

Publicado em 17/12/2025 às 22:18

A capacitação teve também um caráter regulatório: todos os participantes receberam um certificado que servirá como pré-requisito obrigatório para a futura emissão de alvarás sanitários no município / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana, por meio de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Gestão Estratégica e a Secretaria de Saúde e Saneamento (Sesau), encerrou na última segunda-feira, dia 16, uma série de oficinas gratuitas sobre Higiene e Manipulação de Alimentos. A ação teve como objetivo capacitar comerciantes, empresários e ambulantes do setor alimentício do município.

Realizadas na Associação Comercial de Aquidauana e em três Estratégias de Saúde da Família (ESFs) – Cláudio F. Stella (Santa Terezinha), Bernardino Lopes (Guanandy) e Nova Aquidauana –, as oficinas foram ministradas por profissionais da Vigilância Sanitária Municipal. A iniciativa buscou combinar orientação prática com a prevenção de riscos à saúde pública.

Os participantes receberam instruções atualizadas sobre cuidados essenciais em todas as etapas de manipulação de alimentos. Os temas abordados incluíram a responsabilidade do manipulador na prevenção de doenças, organização do ambiente de trabalho, controle de validade dos produtos e a importância da manutenção de registros e rotinas de limpeza nos estabelecimentos.

Além do caráter educativo, as oficinas funcionaram como um canal de diálogo direto entre o poder público e os profissionais do setor, permitindo o esclarecimento de dúvidas e a orientação preventiva. A capacitação teve também um caráter regulatório: todos os participantes receberam um certificado que servirá como pré-requisito obrigatório para a futura emissão de alvarás sanitários no município.

O secretário municipal de Gestão Estratégica, Alexandre Périco, destacou a importância da iniciativa: “A segurança alimentar começa com a informação correta e com boas práticas no dia a dia. Essas oficinas foram pensadas para orientar, atualizar e preparar os profissionais, garantindo alimentos mais seguros para a população e estabelecimentos mais organizados e adequados às normas sanitárias”.

A ação antecede as fiscalizações sanitárias programadas para 2026 e representa um esforço da gestão municipal para qualificar o setor alimentício local, priorizando a educação sanitária como ferramenta fundamental para a saúde pública e o desenvolvimento comercial de Aquidauana.

