Aquidauana capacita profissionais em urgências odontológicas para adultos e crianças

A programação contou com duas palestras ministradas por profissionais da área / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento (Sesau) e da Coordenação de Saúde Bucal, realizou na quarta-feira (17), a capacitação Urgências Odontológicas no Paciente Adulto e na Criança, voltada aos cirurgiões-dentistas e profissionais da rede municipal de saúde.

O treinamento aconteceu na Câmara Municipal de Aquidauana e teve como objetivo atualizar os profissionais quanto às condutas e protocolos utilizados no atendimento de urgências odontológicas, contribuindo para a qualificação da assistência prestada à população.

A programação contou com duas palestras ministradas por profissionais da área. O cirurgião-dentista Rodrigo Balejo abordou temas relacionados às urgências odontológicas em pacientes adultos, incluindo avaliação inicial do atendimento imediato, prevenção de complicações, urgências dentárias e periodontais, além das urgências traumáticas e hemorrágicas. Durante a capacitação, também foram discutidas intercorrências intra e pós-operatórias, farmacologia aplicada às urgências e casos clínicos, proporcionando atualização e troca de experiências entre os participantes.

Já a odontopediatra Ana Paula P. de Souza conduziu a capacitação sobre urgências em odontopediatria, destacando a avaliação do atendimento imediato, as urgências endodônticas e os traumatismos dentários em dentes decíduos. A palestrante também abordou as lesões bucais na infância e o uso da farmacologia nas situações de urgência envolvendo crianças, reforçando a importância do diagnóstico e manejo adequados para garantir um atendimento seguro e eficiente.

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