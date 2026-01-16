Aquidauana capacita servidores para uso ético da Inteligência Artificial

O prefeito de Aquidauana, Mauro do Atlântico, que participou do evento, reforçou a importância da adoção da tecnologia na gestão
expectativa é que, ao dominar essas ferramentas, os profissionais possam agilizar processos burocráticos, organizar dados com mais eficiência e, consequentemente, dedicar mais tempo ao acolhimento / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana
Na busca por modernizar os serviços públicos e otimizar o atendimento à população, a Prefeitura de Aquidauana realizou, na manhã desta sexta-feira, 16, uma qualificação sobre Inteligência Artificial para servidores da Secretaria Municipal de Assistência Social. O treinamento aconteceu no auditório da Secretaria Municipal de Educação e foi conduzido pelo coordenador da Vigilância Socioassistencial, Anderson Corrêa, servidor da própria pasta.
A iniciativa faz parte de um esforço da administração municipal para qualificar seus quadros no uso consciente e ético de ferramentas tecnológicas emergentes. Durante a capacitação, foram apresentados conceitos fundamentais, aplicações práticas e diretrizes para o uso responsável da Inteligência Artificial no ambiente de trabalho, visando transformá-la em uma aliada para a melhoria contínua dos serviços públicos.
O prefeito de Aquidauana, Mauro do Atlântico, que participou do evento, reforçou a importância da adoção da tecnologia na gestão. "Quem não se qualificar corre o risco de se perder no tempo. A inteligência artificial, quando usada de forma correta e ética, é um ótimo instrumento de trabalho e pode contribuir muito para melhorar os serviços públicos", afirmou o gestor, conhecido por defender a inovação na administração municipal.
O secretário municipal de Assistência Social, Clériton Alvarenga, também destacou a relevância da ação. Ele enfatizou que a qualificação constante dos servidores é fundamental para que a pasta possa oferecer um atendimento cada vez mais ágil, organizado e de qualidade. A expectativa é que, ao dominar essas ferramentas, os profissionais possam agilizar processos burocráticos, organizar dados com mais eficiência e, consequentemente, dedicar mais tempo ao acolhimento e à resolução das demandas da população.
A Prefeitura de Aquidauana demonstra, com essa ação, seu compromisso em acompanhar as transformações digitais, investindo na capacitação de seu capital humano. O objetivo é garantir que os benefícios proporcionados pela Inteligência Artificial se reflitam diretamente na qualidade dos serviços prestados aos cidadãos aquidauanenses.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Oportunidade
Aquidauana oferece 28 vagas de emprego nesta quarta-feira
Funtrab alerta sobre anúncio falso de cursos e vagas de emprego
Aquidauana tem 34 vagas de emprego disponíveis nesta quinta-feira
Saúde
O objetivo da campanha é fortalecer a prevenção e o diagnóstico precoce de doenças cardiovasculares
Saúde Mental
O momento serviu para lembrar que a busca por equilíbrio emocional é um pilar fundamental para a qualidade de vida de todos
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS