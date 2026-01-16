Aquidauana capacita servidores para uso ético da Inteligência Artificial

expectativa é que, ao dominar essas ferramentas, os profissionais possam agilizar processos burocráticos, organizar dados com mais eficiência e, consequentemente, dedicar mais tempo ao acolhimento / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

Na busca por modernizar os serviços públicos e otimizar o atendimento à população, a Prefeitura de Aquidauana realizou, na manhã desta sexta-feira, 16, uma qualificação sobre Inteligência Artificial para servidores da Secretaria Municipal de Assistência Social. O treinamento aconteceu no auditório da Secretaria Municipal de Educação e foi conduzido pelo coordenador da Vigilância Socioassistencial, Anderson Corrêa, servidor da própria pasta.

A iniciativa faz parte de um esforço da administração municipal para qualificar seus quadros no uso consciente e ético de ferramentas tecnológicas emergentes. Durante a capacitação, foram apresentados conceitos fundamentais, aplicações práticas e diretrizes para o uso responsável da Inteligência Artificial no ambiente de trabalho, visando transformá-la em uma aliada para a melhoria contínua dos serviços públicos.

O prefeito de Aquidauana, Mauro do Atlântico, que participou do evento, reforçou a importância da adoção da tecnologia na gestão. "Quem não se qualificar corre o risco de se perder no tempo. A inteligência artificial, quando usada de forma correta e ética, é um ótimo instrumento de trabalho e pode contribuir muito para melhorar os serviços públicos", afirmou o gestor, conhecido por defender a inovação na administração municipal.

O secretário municipal de Assistência Social, Clériton Alvarenga, também destacou a relevância da ação. Ele enfatizou que a qualificação constante dos servidores é fundamental para que a pasta possa oferecer um atendimento cada vez mais ágil, organizado e de qualidade. A expectativa é que, ao dominar essas ferramentas, os profissionais possam agilizar processos burocráticos, organizar dados com mais eficiência e, consequentemente, dedicar mais tempo ao acolhimento e à resolução das demandas da população.

A Prefeitura de Aquidauana demonstra, com essa ação, seu compromisso em acompanhar as transformações digitais, investindo na capacitação de seu capital humano. O objetivo é garantir que os benefícios proporcionados pela Inteligência Artificial se reflitam diretamente na qualidade dos serviços prestados aos cidadãos aquidauanenses.

