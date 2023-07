Aquidauana celebra 131 anos de Fé e Gratidão com Banda Morada

O evento está marcado para iniciar às 19h e terá entrada franca / Divulgação

Aquidauana, está prestes a comemorar seus 131 anos de história com muita fé e louvor a Deus. No dia 15 de agosto, a Avenida Pantaneta será o palco da Marcha para Jesus, evento que contará com a participação especial da Banda Morada, um dos destaques da música gospel brasileira.



A expectativa é enorme por parte do público gospel na região, ansioso para testemunhar uma noite memorável na Princesa do Sul.

A Banda Morada, originária de São Paulo, possui uma carreira de mais de uma década e cinco álbuns lançados, o que lhes rendeu milhões de visualizações nas plataformas de streaming e milhares de seguidores nas redes sociais.



Em entrevista ao O Pantaneiro, o Pr. Lucas Machado, um dos organizadores do evento, expressou a animação que toma conta de todos os envolvidos. A expectativa está a mil, e os esforços para tornar esse momento inesquecível para a comunidade cristã de Aquidauana.



A realização da Marcha para Jesus é do Conselho de Pastores do Mato Grosso do Sul (CONSEPAMS) e da Associação de Ministros Evangélicos de Aquidauana (AMEA), com o apoio do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul e da Prefeitura de Aquidauana.



O evento está marcado para iniciar às 19h e terá entrada franca.