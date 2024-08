Aquidauana celebra 132 anos com casamento comunitário nesta sexta

Clube da Harpa / Ilustração/ Luiz Guido Jr. O Pantaneiro

Aquidauana realiza nesta sexta-feira (9), mais um evento que integra as atrações pelo seu aniversário de 132 anos. A cerimônia do Casamento Comunitário está programada para às 17h30 no Clube Arpa e promete ser um dos pontos altos das festividades.



O evento reunirá casais da comunidade em um momento simbólico de união e celebração, refletindo o espírito de confraternização que caracteriza o mês de agosto em Aquidauana.



As comemorações de aniversário seguirão com uma programação diversificada ao longo do mês. No sábado, 10 de agosto, a cidade terá início às 9h com a tradicional Feira do Mercadão no Mercado Municipal, seguida pela Marcha para Jesus às 15h e um show gratuito com Disco Praise às 19h na Avenida Pantaneta.



A semana seguinte será marcada pela entrega de importantes equipamentos e veículos no dia 13 de agosto, e pela abertura oficial da 55ª ExpoAQUI no dia 14 de agosto. A feira contará com rodeio e shows, incluindo a apresentação de Lauana Prado. As atrações continuarão até o dia 18 de agosto, com shows de artistas renomados como Gian & Giovani, Juliana Monteiro, Clayton & Romário, Manutti, Raça Negra, e Brenno Reis & Marco Viola.



O mês de agosto também contará com eventos de destaque como a reinauguração da Escola Municipal Antônio Santos Ribeiro no dia 20, e a premiação do 5º Concurso Artístico e Literário no dia 22. A programação ainda inclui a inauguração do Viveiro Municipal e a Sessão Solene de Outorga do Título de Cidadão Aquidauanense nos dias 23 e 24, respectivamente.



O final do mês será preenchido com competições esportivas, incluindo o Campeonato Sul-Mato-Grossense de Bandas e Fanfarra e a Copa Sul-Mato-Grossense de Velocross. Encerrando as celebrações, a cidade inaugurará a Casa "Rubens Corrêa" e a nova sede da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SECTUR) no dia 30 de agosto, e realizará uma edição especial da Feira da Estação no dia 31.



Aquidauana está pronta para celebrar seu aniversário com uma série de eventos que prometem envolver e alegrar toda a comunidade.