Aquidauana celebra 133 anos com programação especial em agosto

Cidade Aquidauana / O Pantaneiro

O anúncio foi feito nesta quarta-feira (30) pelo prefeito Mauro do Atlântico, que reforçou o convite à população. “Preparamos uma programação com carinho, pensando em cada cidadão e nas famílias. São eventos que celebram nossa cultura, fomentam o esporte e fortalecem a união do povo aquidauanense”, destacou.

A Prefeitura de Aquidauana lançou oficialmente a programação em comemoração aos 133 anos do município, que contará com uma série de eventos ao longo de todo o mês de agosto. As atividades incluem shows, ações sociais, lançamentos de obras, desfile cívico, atrações religiosas e a tradicional 56ª ExpoAqui.

Entre os destaques da programação, estão o lançamento da obra do novo Centro Esportivo Ovídio Costa III e a construção de um novo CMEI no Bairro Alto. Também estão previstas entregas de veículos e equipamentos para as secretarias municipais.

A programação começa no dia 1º de agosto com a campanha de castração gratuita e segue até o dia 30, com atividades em diversos pontos da cidade. O ponto alto será no dia 15 de agosto, data do aniversário, com desfile cívico pela manhã e shows na ExpoAqui à noite.

A entrada para todos os eventos é gratuita.

Confira os destaques da programação:

1º de agosto: Abertura da Campanha de Castração Gratuita – Clube Arpa

2 e 3 de agosto: Copa de Velocross – Jardim Aeroporto

5 de agosto: Mutirão de Saúde Rural – ESF Santa Terezinha

7 de agosto: Festival Estação Cultural – Esplanada Ferroviária

9 de agosto: Marcha para Jesus e show com Theo Rubia – Av. Pantaneta

14 a 17 de agosto: 56ª ExpoAqui com shows de Jads & Jadson, Zé Henrique & Gabriel, Ralf e João Bosco & Vinícius – Parque de Exposições

15 de agosto: Desfile Cívico e Escolar – Centro da cidade

30 de agosto: Trilha da Fé e Campeonato Estadual de Futebol Série B – Morro do Paxixi e Estádio Municipal

