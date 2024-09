Aquidauana celebra 80 anos da 1ª Ação de Combate da FEB no dia 27

Em um evento repleto de simbolismo e respeito pela história, o Comando Militar do Oeste (CMO) organiza uma cerimônia em homenagem aos 80 anos da 1ª Ação de Combate da Força Expedicionária Brasileira (FEB). O evento acontecerá no dia 27 de setembro de 2024 (sexta-feira), a partir das 9h, no 9º Batalhão de Engenharia de Combate (9º BE CMB), localizado no Bairro Alto, em Aquidauana, Mato Grosso do Sul.

Sob o comando do General de Exército Luiz Fernando Estorilho Baganha, a solenidade contará com a presença de militares, veteranos da FEB e civis. A comemoração reforça a importância da participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial e o legado da FEB, que foi determinante nas operações da Campanha da Itália.

O convite destaca o uso de trajes formais para os civis, e uniforme militar correspondente para os veteranos e oficiais. O evento será uma oportunidade de relembrar os feitos heroicos da FEB e, ao mesmo tempo, fortalecer o vínculo entre o passado glorioso e o presente da atuação militar no Brasil.

Além das homenagens, a cerimônia no 9º BE CMB promoverá um espaço de reflexão sobre a relevância histórica da FEB, sua contribuição para a vitória aliada e o papel da memória militar na construção da identidade nacional.

O evento é aberto ao público, mediante inscrição prévia, e promete ser uma celebração marcante em memória de todos os combatentes que representaram o Brasil em um dos conflitos mais significativos do século XX.