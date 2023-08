Aquidauana celebra a entrega do Centro de Educação reformado e ampliado

Na tarde desta quarta-feira, dia 2, Aquidauana inaugurou a revitalização e ampliação do Centro Municipal de Alfabetização Emília Alves Nogueira. A cerimônia de entrega marcou o início das festividades em comemoração aos 131 anos do município.



Localizado na Av. Mato Grosso do Sul, no bairro Nova Aquidauana, o CMA passou por uma significativa transformação, com um investimento total de R$ 544.448,51 provenientes de recursos próprios do município.

Estudantes do CMA Emília Alves Nogueira - Foto: Ronald Regis

As melhorias no Centro Municipal de Alfabetização Emília Alves Nogueira incluíram:

Construção de duas novas salas de aula.

Criação de um pátio coberto.

Reforma e ampliação da cozinha e despensa.

Implementação de uma sala de professores.

Instalação de novos banheiros para alunos e docentes.

Repintura completa da estrutura, proporcionando um ambiente acolhedor e moderno para os estudantes.

O Prefeito Odilon Ribeiro, em entrevista ao O Pantaneiro, expressou sua satisfação com a conclusão da obra:



"No ano de 2021, a gente reformou o primeiro o prédio, agora estamos ampliando com novas salas de aulas, com cozinha, com banheiros, porque aumentou os nossos alunos da Emília Nogueira, e a gente esta feliz, de fazer uma obra tão bonita, com investimento tão legal, que vocês estão podendo ver aqui nesta sala de aula, com condições para os nossos alunos estudarem."

Prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro - Foto: Ronald Regis

A cerimônia de inauguração contou com a presença do Prefeito Odilon Ribeiro, acompanhado da primeira-dama Maria Eliza, e da secretária municipal de Educação, Wilsandra Béda. Também prestigiaram o evento os vereadores Nilson Pontim, Clériton Alvarenga, Marquinhos Taxista, Anderson Meireles, Humberto Torres, Valter Neves, Éverton Romero, Sargento Cruz, Selma Suleiman (diretora do gabinete) e Rosemeire Nogueira (filha de Emília Nogueira, o nome do CMA).

"O sentimento nosso é de gratidão, gratidão a Deus e a essa gestão, que tem tido um olhar especial para pasta da educação. Nos últimos três anos, nos investimos mais de 8 milhões, em reformas e ampliações nas nossas escolas, tanto no físico, tanto no imobiliário. Hoje em Aquidauana, nos não temos sala de aulas, sem ar condicionado, sem carteiras novas, sem quadros novos, sem todo imobiliário, que possibilite ao professor dar uma aula de qualidade, é com muita alegria, que a gente abre os festejos de Aniversário de Aquidauana com essa inauguração", afirmou Wilsandra Beda, secretária de Educação de Aquidauana.

Wilsandra Beda, secretária de Educação de Aquidauana - Foto: Ronald Regis

Além da ampliação, a Secretaria Municipal de Educação investiu recursos próprios para equipar a escola, adquirindo novos materiais para a cozinha, armários para os professores, carteiras, ventiladores, ares-condicionados, mesas de refeitório, de escritório e para professores, totalizando pouco mais de R$ 124 mil reais.