21 de Agosto de 2025 • 16:08

Aquidauana celebra a Jornada Estadual do Patrimônio 2025

A programação inclui palestras, sarau musical e visitas guiadas aos principais patrimônios históricos

Redação

Publicado em 21/08/2025 às 15:04

A programação inclui palestras, sarau musical e visitas guiadas aos principais patrimônios históricos, com destaque para a Igreja Matriz e a Casa Rubens Corrê / O Pantaneiro

Nos dias 25 e 26 de agosto, Aquidauana participa da Jornada Estadual do Patrimônio 2025, evento que convida moradores e visitantes a redescobrirem a história, a cultura e a arquitetura da cidade. O tema deste ano é “Entre Janelas e Memórias: Uma viagem pela arquitetura histórica de Aquidauana”, com o objetivo de fortalecer o sentimento de pertencimento e despertar o olhar para a preservação do patrimônio local.

A programação inclui palestras, sarau musical e visitas guiadas aos principais patrimônios históricos, com destaque para a Igreja Matriz e a Casa Rubens Corrêa. A abertura acontece no dia 25 de agosto, no auditório da Biblioteca do IFMS (Rua José Tadeu Arima, 222 – Bairro Ycaraí).

A partir das 19h, será realizado o sarau “Janelas Abertas”, com apresentação da cantora indígena Regiane Martins, da Aldeia Argola, no município de Miranda. Em seguida, às 19h30, acontece a palestra “História Contada pelas Fachadas”, com o historiador Elbio Gazozo, e às 20h30, a palestra “Tombamento e Preservação – A importância da proteção do patrimônio arquitetônico local”, com a historiadora Janiely Borges.

No dia 26 de agosto, o destaque é a visita guiada “Ecos da Memória”, com saída da Praça Nossa Senhora da Conceição às 19h. Os participantes farão um percurso a pé pelos principais patrimônios históricos da cidade, registrando detalhes fotográficos da Igreja Matriz e da Casa Rubens Corrêa.

O evento oferece certificação aos participantes e representa uma oportunidade única de valorizar e conhecer o patrimônio cultural de Aquidauana, promovendo o resgate da memória histórica e arquitetônica da cidade. “Mais do que revisitar o passado, a Jornada do Patrimônio é um convite para cuidarmos juntos do presente e construirmos o futuro, com respeito à riqueza cultural que nos torna únicos”, destacou Ana Maria Cipro, coordenadora do projeto em Aquidauana.

