Acessibilidade

28 de Julho de 2026 • 13:42

Buscar

Últimas notícias
X
Conscientização no trânsito

Aquidauana celebra Dia do Motociclista com motociata educativa

Ação promovida pelo Demutran e Sicário Moto Clube percorreu ruas da cidade e foi marcada por momentos de reflexão, bênção e sorteio de brindes

Redação O Pantaneiro

Publicado em 28/07/2026 às 11:00

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Motociata seguiu pelas principais ruas da cidade / Divulgação Agecom/Juliano Dervalho

A tradicional Motociata da Conscientização reuniu motociclistas, autoridades e moradores no início da noite desta segunda-feira (27), em Aquidauana, durante as comemorações pelo Dia Nacional do Motociclista. Promovida pelo Demutran (Departamento Municipal de Trânsito), em parceria com o Sicário Moto Clube, a iniciativa reforçou a importância da direção responsável e do respeito às leis de trânsito.

Aquidauana celebra Dia do Motociclista com motociata educativa4

A concentração aconteceu em frente à Igreja Matriz, de onde os participantes seguiram em motociata pelas principais ruas da cidade, levando uma mensagem de conscientização sobre a prevenção de acidentes e a valorização da vida no trânsito.

Aquidauana celebra Dia do Motociclista com motociata educativa5

Além de celebrar a data, a ação buscou sensibilizar motociclistas e motoristas sobre a importância da educação no trânsito, fortalecendo a parceria entre o poder público, motoclubes e a sociedade na construção de um trânsito mais seguro. O evento contou com o apoio da Polícia Militar, do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul), da Covel Motos Honda e da Associação de Amigos de Som Automotivo de Aquidauana e Anastácio.

Aquidauana celebra Dia do Motociclista com motociata educativa2

Também participaram da programação o diretor-executivo do Demutran, Flávio Gomes, o presidente e fundador do Sicário Moto Clube, Júlio Faria, e o vereador Genivaldo Montana (PSD).

Após o percurso, os participantes se reuniram no pátio da Igreja Matriz para um momento de reflexão e oração, conduzido pelo padre Paulo de Sousa e pelo pastor Abraão Izume. A programação foi encerrada com o sorteio de brindes entre os motociclistas presentes.

Aquidauana celebra Dia do Motociclista com motociata educativa6

Esta foi a quarta edição da Motociata da Conscientização, iniciativa que já faz parte do calendário de ações educativas do Demutran e tem como objetivo incentivar comportamentos mais seguros e conscientes no trânsito.

Motociata seguiu pelas principais ruas da cidade

Homenagem

Oficializado pela Lei nº 15.006/2024, o Dia Nacional do Motociclista é celebrado em 27 de julho em homenagem ao motociclista e mecânico da Honda Marcus Bernardi, que morreu nessa data, em 1974. A legislação também instituiu a Semana Nacional de Prevenção a Acidentes com Motociclistas, com o objetivo de incentivar ações de conscientização e segurança no trânsito.

*Fotos: Divulgação Agecom/Juliano Dervalho

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Meteorologia

Segunda amanhece com céu claro e terá calor à tarde em Aquidauana

EDUCAÇAO

Time Enactus UFMS Aquidauana representa a região no ENEB 2026

É CAMPEAO

Aquidauanense vence e conquista o bicampeonato da série B de futebol

A campanha garante ao Aquidauanense o retorno à elite do futebol sul-mato-grossense na temporada de 2027.

TRANSITO

Colisão entre veículos no bairro São Francisco mobiliza Bombeiros e PM

Publicidade

INFRAESTRUTURA

Prefeitura anuncia melhorias na entrada de Aquidauana

ÚLTIMAS

4º Bonito CineSur

Bruno Gagliasso cita preservação da memória na pré-estreia de "Honestino"

Evento foi marcado por homenagem póstuma ao cineasta argentino Luis Puenzo; programação segue ao longo desta semana

Mega-sena

Apostas de Aquidauana e Anastácio faturam prêmios na quadra

No caso de Anastácio, prêmio foi de mais de R$ 3,5 mil por conta da aposta ter sido feita em uma cota com oito dezenas

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo