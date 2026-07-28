Aquidauana celebra Dia do Motociclista com motociata educativa

Motociata seguiu pelas principais ruas da cidade / Divulgação Agecom/Juliano Dervalho

A tradicional Motociata da Conscientização reuniu motociclistas, autoridades e moradores no início da noite desta segunda-feira (27), em Aquidauana, durante as comemorações pelo Dia Nacional do Motociclista. Promovida pelo Demutran (Departamento Municipal de Trânsito), em parceria com o Sicário Moto Clube, a iniciativa reforçou a importância da direção responsável e do respeito às leis de trânsito.

A concentração aconteceu em frente à Igreja Matriz, de onde os participantes seguiram em motociata pelas principais ruas da cidade, levando uma mensagem de conscientização sobre a prevenção de acidentes e a valorização da vida no trânsito.

Além de celebrar a data, a ação buscou sensibilizar motociclistas e motoristas sobre a importância da educação no trânsito, fortalecendo a parceria entre o poder público, motoclubes e a sociedade na construção de um trânsito mais seguro. O evento contou com o apoio da Polícia Militar, do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul), da Covel Motos Honda e da Associação de Amigos de Som Automotivo de Aquidauana e Anastácio.

Também participaram da programação o diretor-executivo do Demutran, Flávio Gomes, o presidente e fundador do Sicário Moto Clube, Júlio Faria, e o vereador Genivaldo Montana (PSD).

Após o percurso, os participantes se reuniram no pátio da Igreja Matriz para um momento de reflexão e oração, conduzido pelo padre Paulo de Sousa e pelo pastor Abraão Izume. A programação foi encerrada com o sorteio de brindes entre os motociclistas presentes.

Esta foi a quarta edição da Motociata da Conscientização, iniciativa que já faz parte do calendário de ações educativas do Demutran e tem como objetivo incentivar comportamentos mais seguros e conscientes no trânsito.

Homenagem

Oficializado pela Lei nº 15.006/2024, o Dia Nacional do Motociclista é celebrado em 27 de julho em homenagem ao motociclista e mecânico da Honda Marcus Bernardi, que morreu nessa data, em 1974. A legislação também instituiu a Semana Nacional de Prevenção a Acidentes com Motociclistas, com o objetivo de incentivar ações de conscientização e segurança no trânsito.



*Fotos: Divulgação Agecom/Juliano Dervalho