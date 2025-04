Aquidauana celebra Dia dos Povos Indígenas com exposição "Nosso Início, Nossa Origem"

Divulgação

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, promove a exposição “Nosso Início, Nossa Origem – Turíxeovoku. Vúkeaku”, em homenagem ao Dia dos Povos Indígenas. O evento de lançamento acontece no dia 09 de abril, às 19h, no Museu de Arte Pantaneira – Manoel Antônio Paes de Barros, com entrada gratuita e uma programação especial que valoriza a cultura dos povos originários da região.

Programação de abertura – 09 de abril

19h30 – Apresentação do Grupo Cultural Kohixoti Kipae, da Aldeia Limão Verde, com a tradicional "Dança da Ema", um dos símbolos da cultura Terena.

20h – Palestras temáticas:

"Origem dos Povos Indígenas no Estado de MS e a Evasão de Etnias", com a professora Iara Quelho.

"Importância e Significados das Cerâmicas Terenas", com a palestrante Janir.

O público também poderá acompanhar a realização de pinturas corporais indígenas, com o artista Dozenildo Francisco Caetano, e prestigiar a apresentação da cantora Terena Regiane, que traz em sua música a força e ancestralidade do seu povo.

Show principal: A atração principal da noite será o cantor Edu Arimura, que promete embalar o público com um repertório especial.

Visitação

A exposição ficará aberta ao público de 09 a 30 de abril, com visitação de terça a sexta-feira, das 7h às 18h, e aos sábados, das 8h às 12h.

O evento busca valorizar e preservar a cultura indígena, reconhecendo sua importância na construção da identidade local. Toda a comunidade está convidada a prestigiar esse momento de celebração e aprendizado!

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:



Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!