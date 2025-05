Aquidauana celebra Dia Nacional do Turismo com lançamento de Marca Turística e Cultural

Divulgação

A cidade de Aquidauana, localizada no coração do Pantanal sul-mato-grossense, celebrará o Dia Nacional do Turismo em grande estilo no próximo 8 de maio de 2025, a partir das 17h, no Portal Pantaneiro Hotel. O evento marca um passo importante para o fortalecimento da identidade local com o lançamento da nova Marca Turística e Cultural do município.



A programação inclui uma série de apresentações e palestras promovidas por instituições ligadas ao setor. A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo irá apresentar informes sobre o Plano Municipal de Turismo, enquanto a Fundtur/MS abordará ações de fomento e o Cadastur, sistema do Ministério do Turismo que reúne prestadores de serviços turísticos legalizados.



O evento também contará com a participação do Senac/MS, que discutirá o tema “Pequenas atitudes, grandes mudanças: o segredo dos negócios sustentáveis”, e do Sebrae, que trará informações sobre Turismo de Aventura Seguro, reforçando o compromisso com a sustentabilidade e a segurança no turismo regional.



A inscrição para participar é gratuita e pode ser feita por meio do link: https://forms.gle/xM6LNcbkfGyUXkv28. A organização reforça que a presença da comunidade é fundamental para o sucesso da iniciativa.



O evento é uma realização da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Aquidauana, com apoio da Prefeitura Municipal, e conta com parcerias da Fundtur, Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, Sebrae, Senac, Fecomércio/MS e a Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura.

