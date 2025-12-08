Aquidauana celebra hoje o feriado de Nossa Senhora Imaculada Conceição

A Paróquia Imaculada Conceição preparou uma programação especial e convida a comunidade para participar das atividades religiosas
Os jovens da paróquia reforçam o convite a toda a população para viver um momento de fé e devoção durante as celebrações / Vitor Righetti
Aquidauana celebra hoje, segunda-feira (8), o feriado municipal em homenagem a Nossa Senhora Imaculada Conceição, padroeira da cidade. A Paróquia Imaculada Conceição preparou uma programação especial e convida a comunidade para participar das atividades religiosas.
A concentração para a procissão está marcada para as 17h, na Praça dos Estudantes. A caminhada segue às 17h30 em direção à igreja matriz, onde será celebrada a Santa Missa às 19h. O tema deste ano é “Mãe Imaculada, Porta da Esperança”.
Os jovens da paróquia reforçam o convite a toda a população para viver um momento de fé e devoção durante as celebrações deste dia dedicado à padroeira.
A organização também divulgou um vídeo nas redes sociais convidando os fiéis para o evento.
