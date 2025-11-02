Acessibilidade

02 de Novembro de 2025 • 20:09

Sua casa no campo

Aquidauana celebra lançamento do Condomínio Hacienda

Evento em Camisão reuniu autoridades e marca um novo capítulo no desenvolvimento da região

Redação

Publicado em 02/11/2025 às 15:23

Atualizado em 02/11/2025 às 15:42

Lançamento Hacienda / O Pantaneiro

O último sábado, 1º de novembro, foi marcado por um evento especial no distrito de Camisão, em Aquidauana. Em uma manhã de celebração e expectativa, foi lançado oficialmente o Condomínio Hacienda – Sua Casa no Campo, um empreendimento que promete unir o encanto da natureza ao conforto e à exclusividade.

Localizado na Rodovia Aquidauana–Cera, bem próximo à Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) e na charmosa Estrada Parque de Piraputanga, o Hacienda está inserido em uma região privilegiada, com vista deslumbrante para a Serra de Maracaju — um cenário que inspira tranquilidade e qualidade de vida.

O evento de lançamento contou com a presença dos investidores do empreendimento, Eduardo Spengler e sua esposa Adelina Spengler e de Carlos Roberto Taveira, assim como de Cristina Barros, responsável pela incansável e exitosa implantação do negócio.

Diversas autoridades municipais, entre elas o prefeito de Aquidauana, Mauro Luiz Batista, o presidente da Câmara de Vereadores, Everton Romero, o secretário de Gestão Estratégica, Alexandre Périco, o secretário de Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas, Robert Barros, a secretária de Comunicação, Rosy Ribeiro, e a procuradora jurídica do município, Catherine Macedo.

Também presente o aquidauanense José Ricardo Scaff, proprietário da Therras Imobiliária e responsável pela comercialização dos lotes, que destacou o potencial de valorização da região e o diferencial do projeto.“O Hacienda nasceu para ser diferente. É um loteamento planejado, com infraestrutura completa, onde todas as ruas serão calçadas com blocos de concreto, com meio-fio e drenagem de águas pluviais. Já temos várias reservas e unidades vendidas e o que estamos vendo hoje aqui é apenas o começo de uma história linda", afirmou.

E mais do que estrutura, o que torna o Hacienda especial é a sua localização privilegiada, a 10 minutos de Aquidauana, 8 minutos do Terroir Pantanal e a apenas 130 km de Bonito, um dos destinos turísticos mais belos do país. "Aqui, na nossa varanda de casa, temos vinícola, faculdade, bons restaurantes e um turismo vibrante - o que faz o Hacienda não apenas um investimento, mas um estilo de vida", complementou Scaff.

O Presidente da Câmara de Vereadores de Aquidauana, Everton Romero agradeceu os sócios pelo novo empreendimento e ressaltou o novo conceito de investimento e moradia na região. "Estive presente desde o início deste grande negócio, nas primeiras tratativas para a implantação do condomínio enquanto vereador em meu primeiro mandato e hoje comemoramos juntos esse lançamento. Parabéns aos empreendedores', afirmou.

O Prefeito Municipal de Aquidauana, Mauro Luiz Batista, destacou que Aquidauana oferece grandes condições para a implantação de novos empreendimentos. "A Prefeitura junto a Câmara Municipal tem feito inúmeros esforços de investimento em edução, saúde e segurança pública para dar o suporte necessário que os novos empresários precisam. Contem sempre com a gente para trazer mais desenvolvimento para a região. Parabenizamos os investidores e desejamos sucesso e vida longa", finalizou.

Logo após a fala das autoridades e investidores, todos os presentes foram convidados a participar de um brinde que marcou o momento mais especial da cerimônia, assim como a entrega de homenagens aos incentivadores do projeto.

Com infraestrutura moderna, conceito sustentável e localização estratégica, o Condomínio Hacienda – Sua Casa no Campo surge como um novo marco para o desenvolvimento imobiliário e turístico de Aquidauana, reforçando o crescimento do distrito de Camisão como um destino de bem-estar e qualidade de vida.

Mais do que um lugar para morar, o Hacienda é um sonho que se torna realidade — um espaço para viver com conforto, segurança e em plena harmonia com a natureza.

