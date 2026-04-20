Aquidauana celebra o Dia dos Povos Indígenas com festividades nas aldeias e no distrito de Taunay

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Neste 19 de abril, Dia dos Povos Indígenas, o município de Aquidauana viveu um dia especial de celebração, respeito e valorização cultural. As comemorações aconteceram em diversas aldeias e, também, no distrito de Taunay, reunindo famílias, lideranças e autoridades em momentos de integração e fortalecimento das tradições.

A data tem grande importância para toda a sociedade, especialmente, para a nação Terena – cuja etnia compõe grande parte da população local -, que mantém viva sua identidade por meio da cultura, da língua, dos costumes e das práticas coletivas que atravessam gerações. Celebrar esse dia é reconhecer a história, a resistência e a contribuição dos povos originários na formação do município e do país.

Com o apoio da Prefeitura de Aquidauana, as festividades culturais coordenadas pelos caciques com as lideranças tribais, são fortalecidas como um importante espaço de valorização das tradições terenas. O incentivo institucional é fundamental para garantir que essas manifestações continuem vivas, sendo transmitidas às novas gerações e, também, compartilhadas com toda a população.

Nas diversas aldeias, a programação contou com apresentações de danças tradicionais, como o “Bate-pau” e o “Siputrena" (Kohixoti-kipaé)”, além de exposição de artesanato, apresentações culturais, torneios esportivos e o tradicional almoço festivo — um momento de união, partilha e convivência entre as famílias.

Prestigiando as comunidades indígenas, diversas autoridades municipais participaram das festividades. Na comitiva que esteve nas aldeias da Terra Indígena Taunay-Ipegue e no distrito de Taunay, estiveram o prefeito Mauro do Atlântico, a primeira-dama Vera Lúcia, os vereadores Everton Romero (presidente), Renato Bossay, Juracy Jesus e Fred Frank, além de secretários municipais, lideranças comunitárias e o ex-prefeito Odilon Ribeiro; Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres; representantes da SESAI; CETRAN-MS. Eles visitaram as aldeias Colônia Nova, Ipegue, Bananal, Lagoinha, Morrinho, Água Branca, Imbirussu, Taunay e o Distrito Taunay.

Já nas aldeias Tico Lipu e Limão Verde, representando a Administração Municipal, participaram o vice-prefeito Dr. Murilo Acosta, o vereador Marquinhos Taxista, secretários municipais e lideranças comunitárias. Também marcou presença na Aldeia Limão Verde, o deputado federal Vander Loubet.

Para o prefeito Mauro do Atlântico, participar desse momento é motivo de grande satisfação.

“É uma alegria muito grande estarmos aqui, sendo tão bem recebido pelas comunidades e por todos os caciques e lideranças em cada aldeia que fomos. A gente sente a força da cultura, a união das famílias e a felicidade das pessoas. Essas festividades são essenciais para manter viva a tradição do povo Terena e nós, como gestão, temos o compromisso de apoiar e valorizar cada vez mais essas manifestações”, destacou.

O vice-prefeito Dr. Murilo Acosta também ressaltou a importância do momento.

“É muito gratificante ver as famílias reunidas, celebrando juntas, fortalecendo seus laços e mantendo viva a cultura. Esse é um exemplo bonito de união e de valorização das raízes e, para nós, é motivo de muito orgulho podermos participar nas aldeias”, afirmou.

As aldeias terenas de Aquidauana seguem em todo o Mato Grosso do Sul e, inclusive, no Brasil e regiões fronteiriças, como referência na preservação de suas tradições, mantendo vivas suas comemorações, a permanência e uso da língua materna e fortalecendo sua identidade cultural. Além disso, eventos como esses atraem visitantes e turistas interessados em conhecer de perto a riqueza cultural e o modo de vida das comunidades indígenas, contribuindo também para a valorização e visibilidade da cultura Terena.