Aquidauana celebra o Dia Mundial do Rim

Hemodiálise de Aquidauana / O Pantaneiro

Nesta quinta-feira (12) , na segunda semana de março, é celebrado em todo o mundo o Dia Mundial do Rim, uma campanha internacional voltada à conscientização sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce da doença renal crônica. A data chama a atenção da população para os cuidados com a saúde dos rins e reforça a necessidade de hábitos de vida saudáveis e acompanhamento médico regular.

A doença renal crônica ocorre quando os rins perdem gradualmente a capacidade de filtrar o sangue e eliminar toxinas do organismo. Muitas vezes, o problema evolui de forma silenciosa, sem apresentar sintomas nas fases iniciais, o que torna ainda mais importante a realização de exames periódicos e o controle de doenças que podem afetar os rins.

Entre as principais causas da doença renal crônica estão o diabetes e a hipertensão arterial, que podem danificar os vasos sanguíneos renais ao longo do tempo. Por isso, manter a glicemia controlada, cuidar da pressão arterial, adotar uma alimentação equilibrada e realizar acompanhamento médico são medidas essenciais para preservar a função renal.

Atendimento regional em Aquidauana

Em Aquidauana, o atendimento aos pacientes renais é realizado pela clínica de hemodiálise do Hospital Regional Dr. Estácio Muniz. A unidade foi inaugurada em 2008 e se tornou referência no tratamento da insuficiência renal para diversos municípios da região.

Atualmente, o serviço atende pacientes de Aquidauana e também de cidades vizinhas como Anastácio, Miranda, Bodoquena, Nioaque e Dois Irmãos do Buriti. Em média, entre 102 e 104 pacientes realizam tratamento regular na clínica.

A unidade funciona de segunda a sábado, com três turnos de atendimento por dia. Cada paciente realiza sessões de hemodiálise, em média, três vezes por semana, com duração aproximada de quatro horas cada. Durante o procedimento, uma máquina realiza a filtragem do sangue, removendo substâncias tóxicas que os rins já não conseguem eliminar adequadamente.

Equipe especializada e atendimento humanizado

Desde 2016, o serviço está sob responsabilidade da médica nefrologista Dra. Carmen Sandra Mekui, que coordena uma equipe multiprofissional dedicada ao acompanhamento dos pacientes renais crônicos. O trabalho envolve médicos, enfermeiros, nutricionistas e outros profissionais de saúde que atuam juntos para garantir qualidade, segurança e melhor qualidade de vida aos pacientes.

Além do tratamento dialítico, o ambulatório também realiza o acompanhamento de pacientes em tratamento conservador, que busca retardar a progressão da doença renal. Nesse modelo, os pacientes passam por consultas regulares, monitoramento de exames laboratoriais, orientação nutricional individualizada, uso adequado de medicamentos e orientações sobre mudanças no estilo de vida.

Quando necessário, os pacientes também são preparados para a terapia dialítica ou para o transplante renal. Atualmente, 19 pacientes da região estão inscritos na fila de transplante renal, enquanto outros 24 estão em processo de avaliação para inclusão na lista, com acompanhamento em Campo Grande.

Investimentos e melhorias no serviço

Ao longo dos anos, a clínica recebeu investimentos importantes para garantir a qualidade do atendimento. Entre as melhorias estão a aquisição de novas máquinas de hemodiálise, a implantação de um moderno sistema de tratamento de água, a renovação das poltronas utilizadas pelos pacientes e reformas estruturais no setor.

Atualmente, o hospital passa por um processo de reforma e ampliação, que inclui a expansão da clínica de diálise. O objetivo é aumentar a capacidade de atendimento e continuar oferecendo tratamento adequado para os pacientes renais de toda a região.

Conscientização e cuidado com a saúde renal

O Dia Mundial do Rim reforça a importância da prevenção e do diagnóstico precoce da doença renal crônica. Em Aquidauana, o trabalho realizado pela clínica de hemodiálise do Hospital Regional Dr. Estácio Muniz representa não apenas um serviço de saúde essencial, mas também esperança e qualidade de vida para dezenas de pacientes que dependem do tratamento para continuar vivendo com dignidade.

A atuação da equipe liderada pela Dra. Carmen e o apoio da gestão pública têm permitido que o serviço se consolide como referência regional, demonstrando que investimento em saúde e prevenção é fundamental para cuidar da população.