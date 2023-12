Aquidauana celebra substituição da madeira por plataforma de aço na Ponte Velha

Ponte foi inaugurada / Ronald Regis / O Pantaneiro

Nesse domingo, 10 de dezembro, os moradores de Aquidauana celebraram um marco histórico com a inauguração da substituição da madeira por uma moderna plataforma de aço na Ponte Velha. A obra, que contou com recursos próprios da Prefeitura, totalizando cerca de R$900 mil, representa um avanço significativo para a infraestrutura local.

O prefeito Odilon Ribeiro, do PSDB, expressou seu orgulho em realizar essa obra, destacando a utilização de tecnologia de qualidade.



"Com toda certeza, teremos economia nos cofres públicos na manutenção dessa ponte. Esse material é muito mais duradouro, não gera barulho, proporcionando mais tranquilidade à população de Anastácio e Aquidauana para se locomover com segurança", afirmou o prefeito.



Um marco histórico para cidade, Ponte Velha reformada - Foto: Ronald Regis / Jornal O Panataneiro

Ribeiro salientou também os benefícios em relação ao trânsito, especialmente nos horários de pico. Com a nova estrutura, a Ponte Velha oferece uma alternativa adicional para a população se deslocar entre as duas cidades, aliviando o congestionamento na Ponte Nova.



Aquidauana moderniza Ponte Velha com aço e investimento local — Foto: Ronald Regis / Jornal O Pantaneiro

O vereador Nilson Pontim, Presidente da Câmara de Aquidauana, compartilhou um pouco da história centenária da ponte, lembrando que, no passado, ela passou por transformações significativas, incluindo a transição de madeira para ferro entre 1918 e 1919.

"A madeira serviu bem aos usuários, mas agora estamos felizes em inaugurar essa estrutura de metal, que proporciona maior segurança e agilidade no transporte. Esta obra atende às nossas solicitações e às de todos os moradores de Aquidauana e Anastácio", declarou Pontim.

Prefeito Odilon e primeira-dama, Maria Eliza - Foto: Ronald Regis / Jornal O Pantaneiro

O vereador Wezer Lucarelli ressaltou a importância histórica do momento para os municípios. "Um século depois, viramos uma página da história e hoje se consolida um dos ciclos mais emblemáticos da cidade. Quero abraçar a população, pois, neste mês de dezembro, a inauguração é um presente para todos nós", afirmou Lucarelli, evidenciando a significativa contribuição da obra para o desenvolvimento da região.