Aquidauana chega a 48,8 mil habitantes e é 9ª mais populosa de MS

Vista aérea de Aquidauana / Arquivo O Pantaneiro

Aquidauana chegou a uma população estimada de 48.810 habitantes em 2026 e ocupa a 9ª posição entre os 79 municípios de Mato Grosso do Sul, conforme as Estimativas da População divulgadas nesta sexta-feira (28) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Os dados têm como referência o dia 01º de julho deste ano.

Com o número, Aquidauana aparece atrás de Sidrolândia, que soma 50.079 habitantes, e à frente de Maracaju, com 48.564. O município, assim como na última estimativa, segue entre os 10 mais populosos do estado.

Ainda na região pantaneira, Anastácio ocupa a 24ª posição, com população estimada em 24.820 habitantes. O município aparece logo atrás de Bonito, que tem 25.294 moradores, e à frente de Ladário, com 24.631.

Mato Grosso do Sul se aproxima de 3 milhões de habitantes

No total, Mato Grosso do Sul tem 2.946.317 habitantes, segundo a nova estimativa. O número representa 0,74% da população brasileira, calculada pelo IBGE em 214.211.951 pessoas. O estado é o 21º mais populoso do país.

Campo Grande ainda não bateu a marca do milhão, mas continua sendo, com ampla vantagem, o município mais habitado de Mato Grosso do Sul, com 970.843 pessoas. Dourados aparece em segundo lugar, com 266.950, enquanto Três Lagoas ocupa a terceira posição, com 145.514.

Uma das mudanças que chamam atenção no ranking estadual é a posição de Ponta Porã, que aparece em quarto lugar, com 99.572 habitantes, ultrapassando Corumbá, que soma 96.334 moradores.

Naviraí, Nova Andradina e Sidrolândia completam as posições seguintes, antes de Aquidauana aparecer na nona colocação.

As Estimativas da População do IBGE são utilizadas como referência para diferentes indicadores sociais, econômicos e demográficos. Os dados também servem de parâmetro para o TCU (Tribunal de Contas da União) no cálculo do Fundo de Participação de Estados e Municípios.

Ranking dos municípios de Mato Grosso do Sul

1º Campo Grande — 970.843 habitantes

2º Dourados — 266.950 habitantes

3º Três Lagoas — 145.514 habitantes

4º Ponta Porã — 99.572 habitantes

5º Corumbá — 96.334 habitantes

6º Naviraí — 53.307 habitantes

7º Nova Andradina — 51.081 habitantes

8º Sidrolândia — 50.079 habitantes

9º Aquidauana — 48.810 habitantes

10º Maracaju — 48.564 habitantes

11º Paranaíba — 42.728 habitantes

12º Amambai — 42.071 habitantes

13º Rio Brilhante — 40.880 habitantes

14º Chapadão do Sul — 35.384 habitantes

15º Coxim — 33.488 habitantes

16º Caarapó — 33.074 habitantes

17º São Gabriel do Oeste — 32.696 habitantes

18º Ivinhema — 30.371 habitantes

19º Aparecida do Taboado — 30.189 habitantes

20º Costa Rica — 29.292 habitantes

21º Miranda — 26.535 habitantes

22º Itaporã — 25.732 habitantes

23º Bonito — 25.294 habitantes

24º Anastácio — 24.820 habitantes

25º Ladário — 24.631 habitantes

26º Jardim — 24.499 habitantes

27º Bataguassu — 24.430 habitantes

28º Ribas do Rio Pardo — 24.300 habitantes

29º Nova Alvorada do Sul — 23.747 habitantes

30º Bela Vista — 21.800 habitantes

31º Fátima do Sul — 21.615 habitantes

32º Cassilândia — 21.581 habitantes

33º Rio Verde de Mato Grosso — 20.513 habitantes

34º Mundo Novo — 20.229 habitantes

35º Itaquiraí — 20.122 habitantes

36º Terenos — 18.223 habitantes

37º Água Clara — 18.143 habitantes

38º Sonora — 14.804 habitantes

39º Coronel Sapucaia — 14.708 habitantes

40º Deodápolis — 14.419 habitantes

41º Camapuã — 13.935 habitantes

42º Iguatemi — 13.906 habitantes

43º Paranhos — 13.412 habitantes

44º Nioaque — 13.298 habitantes

45º Porto Murtinho — 12.584 habitantes

46º Brasilândia — 11.826 habitantes

47º Eldorado — 11.612 habitantes

48º Dois Irmãos do Buriti — 11.570 habitantes

49º Angélica — 11.408 habitantes

50º Sete Quedas — 11.343 habitantes

51º Tacuru — 11.248 habitantes

52º Aral Moreira — 11.163 habitantes

53º Batayporã — 10.935 habitantes

54º Glória de Dourados — 10.856 habitantes

55º Guia Lopes da Laguna — 10.097 habitantes

56º Antônio João — 9.790 habitantes

57º Bodoquena — 8.923 habitantes

58º Selvíria — 8.834 habitantes

59º Inocência — 8.814 habitantes

60º Japorã — 8.472 habitantes

61º Bandeirantes — 8.406 habitantes

62º Anaurilândia — 7.643 habitantes

63º Jaraguari — 7.533 habitantes

64º Santa Rita do Pardo — 7.156 habitantes

65º Juti — 7.122 habitantes

66º Laguna Carapã — 7.060 habitantes

67º Pedro Gomes — 6.850 habitantes

68º Vicentina — 6.534 habitantes

69º Paraíso das Águas — 5.904 habitantes

70º Douradina — 5.785 habitantes

71º Rochedo — 5.494 habitantes

72º Caracol — 5.078 habitantes

73º Rio Negro — 4.911 habitantes

74º Corguinho — 4.890 habitantes

75º Novo Horizonte do Sul — 4.791 habitantes

76º Alcinópolis — 4.651 habitantes

77º Figueirão — 3.790 habitantes

78º Taquarussu — 3.748 habitantes

79º Jateí — 3.573 habitantes



