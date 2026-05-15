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ORGULHO

Aquidauana Cia de Dança vence segundo lugar em Festival Internacional

Os bailarinos Mayara Martins e Danniel Amaral emocionaram o público e os jurados no festival realizado em Florianópolis

Redação

Publicado em 15/05/2026 às 20:03

Atualizado em 15/05/2026 às 21:53

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Aquidança / Arquivo Pessoal

A Aquidauana Cia de Dança conquistou destaque nacional e internacional ao garantir o segundo lugar no 15º Prêmio Desterro, um dos maiores festivais de dança da América Latina.

Os bailarinos Mayara Martins e Danniel Amaral emocionaram o público e os jurados com a coreografia Pas de Deux “Pas de cave - O Corsário, conquistando o vice-campeonato em uma bateria extremamente concorrida, reunindo alguns dos melhores bailarinos da América Latina.

A apresentação aconteceu no dia 13 de maio de 2026, no Teatro Ademir Rosa, em Florianópolis, palco de grandes nomes da dança nacional e internacional.

O trabalho contou com os ensaiadores Johnny Almeida e Beatriz de Almeida, apoio da Duo Escola de dança, sob direção geral de Loizy Ortega, reforçando a excelência artística e técnica apresentada no palco.

Esta foi a primeira participação da companhia sul-mato-grossense no festival, marcando um momento histórico para a dança do interior do Mato Grosso do Sul. Representando o Pantanal e levando a arte produzida em Aquidauana para além das fronteiras do estado, a companhia brilhou nos palcos catarinenses e reafirmou a força e o talento da dança regional no cenário internacional.

A conquista celebra não apenas o desempenho dos bailarinos, mas também a dedicação, disciplina e paixão de toda a equipe da companhia e familiares que contribuíram para que tudo fosse possível, seguindo com orgulho na missão de levar o nome de Aquidauana e do Mato Grosso do Sul para importantes festivais do país.

Aquidança

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