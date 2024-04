Aquidauana começa hoje seletiva municipal para jogos de MS

Divulgação

Aquidauana começa nesta quarta-feira (10), a seletiva a seletiva municipal estudantil para alunos com idade de 12 a 14 anos, que irão representar a cidade nos Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul.



Segundo divulgado pela prefeitura, as modalidades em disputas são: voleibol (feminino), handebol (masculino) e futsal (masculino e feminino). Os jogos acontecerão no Ginásio Poliesportivo de Aquidauana, essa semana nos dias 10, 11 e 12 de abril e na semana que vem, dias 15 a 18 de abril, sempre no período vespertino a partir das 15h30min.



As equipes classificadas na Seletiva Municipal irão representar o município nos Jogos Escolares da Juventude, em Campo Grande, no período de 10 a 17 de junho de 2024.



Os Jogos Escolares da Juventude de MS têm por finalidade aumentar e incentivar a participação dos alunos em atividades esportivas nas Instituições de Ensino públicas e privadas.



A participação das escolas nos Jogos da Juventude garantirá aos vencedores a vaga para e Etapa Nacional dos Jogos Escolares da Juventude, promovido pelo Comitê Olímpico do Brasil.



A primeira rodada da Seletiva Municipal acontece nesta quarta-feira (10), a partir das 15h30min e terá os seguintes jogos: Voleibol feminino - CCE x EECM; voleibol feminino - Dóris x Cejar; voleibol feminino - Marechal x Irene; handebol masculino - Dóris x Marechal; futsal feminino - Falcão x Dóris e futsal masculino - Cejar x Dóris.