Aquidauana conclui etapa tÃ©cnica para avaliaÃ§Ã£o do ICMS EcolÃ³gico

DivulgaÃ§Ã£o/ Prefeitura de Aquidauana

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMA) de Aquidauana concluiu a etapa de organização e consolidação das tábuas técnicas destinadas à avaliação do ICMS Ecológico do município. O trabalho integra a preparação da apresentação técnica que reúne dados e indicadores ambientais exigidos pelo Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul).



O material elaborado apresenta informações sobre ações e políticas públicas relacionadas ao meio ambiente no município, conforme as diretrizes estabelecidas pelo órgão gestor estadual.



Segundo a secretaria, o levantamento reúne dados e indicadores utilizados na avaliação do desempenho ambiental do município em diferentes áreas.



A SEMA informou que o trabalho técnico foi conduzido pelo biólogo Dr. Fernando Ibanez, servidor da pasta responsável pela organização das informações utilizadas no processo de avaliação.



De acordo com o secretário municipal de Meio Ambiente, Humberto Torres, o ICMS Ecológico é um instrumento utilizado para reconhecer municípios que desenvolvem políticas voltadas à preservação ambiental e que organizam informações técnicas relacionadas ao setor.



A equipe técnica da secretaria informou que a documentação apresentada reúne as informações exigidas pelo Imasul para análise do desempenho ambiental do município.



A Secretaria Municipal de Meio Ambiente orienta que interessados em obter mais informações sobre o ICMS Ecológico podem entrar em contato com a SEMA.

