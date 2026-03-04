Aquidauana conclui etapa tÃ©cnica para avaliaÃ§Ã£o do ICMS EcolÃ³gico

O trabalho integra a preparaÃ§Ã£o da apresentaÃ§Ã£o tÃ©cnica que reÃºne dados e indicadores ambientais exigidos pelo Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMA) de Aquidauana concluiu a etapa de organização e consolidação das tábuas técnicas destinadas à avaliação do ICMS Ecológico do município. O trabalho integra a preparação da apresentação técnica que reúne dados e indicadores ambientais exigidos pelo Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul).
O material elaborado apresenta informações sobre ações e políticas públicas relacionadas ao meio ambiente no município, conforme as diretrizes estabelecidas pelo órgão gestor estadual.
Segundo a secretaria, o levantamento reúne dados e indicadores utilizados na avaliação do desempenho ambiental do município em diferentes áreas.
A SEMA informou que o trabalho técnico foi conduzido pelo biólogo Dr. Fernando Ibanez, servidor da pasta responsável pela organização das informações utilizadas no processo de avaliação.
De acordo com o secretário municipal de Meio Ambiente, Humberto Torres, o ICMS Ecológico é um instrumento utilizado para reconhecer municípios que desenvolvem políticas voltadas à preservação ambiental e que organizam informações técnicas relacionadas ao setor.
A equipe técnica da secretaria informou que a documentação apresentada reúne as informações exigidas pelo Imasul para análise do desempenho ambiental do município.
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente orienta que interessados em obter mais informações sobre o ICMS Ecológico podem entrar em contato com a SEMA.
