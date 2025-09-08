Aquidauana conclui drenagem e pavimentação no Bairro Santa Terezinha

O trecho entre as ruas Antônio Campelo e Oscar Trindade de Barros recebeu 335 metros de drenagem e reconstrução completa da via
Juliano Dervalho/ Prefeitura de Aquidauana
A Prefeitura de Aquidauana concluiu nesta segunda-feira (8) a obra de drenagem e pavimentação da Rua José Duarte, no Bairro Santa Terezinha. O trecho entre as ruas Antônio Campelo e Oscar Trindade de Barros recebeu 335 metros de drenagem e reconstrução completa da via, que foi asfaltada em CBUQ. A rua também é um dos acessos ao Parque da Lagoa Comprida.
De acordo com a Prefeitura, a próxima etapa do trabalho inclui a instalação de bocas de lobo duplas e triplas, além da construção de meios-fios. O investimento é de pouco mais de R$ 703 mil, provenientes de recursos próprios do município.
A intervenção foi realizada para resolver os alagamentos que atingiam calçadas, a própria rua e residências em dias de chuva intensa. Com a drenagem, o escoamento da água deve reduzir os riscos de acúmulo e preservar a infraestrutura urbana.
O prefeito Mauro do Atlântico destacou que essa é a primeira obra da gestão e que o objetivo foi eliminar os problemas causados pelo excesso de água na região. Segundo ele, a inauguração será feita em breve, com a participação da comunidade.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Clima
Nutricionista ensina receitas de caldos e sopas para noites mais frias
SES
Ação tem mirado na redução de filas no SUS
Sorte
No total, 54 apostas em todo o País acertaram os 15 números
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS