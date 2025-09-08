Acessibilidade

08 de Setembro de 2025 • 12:07

Investimento

Aquidauana conclui drenagem e pavimentação no Bairro Santa Terezinha

O trecho entre as ruas Antônio Campelo e Oscar Trindade de Barros recebeu 335 metros de drenagem e reconstrução completa da via

Da redação

Publicado em 08/09/2025 às 11:20

Juliano Dervalho/ Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana concluiu nesta segunda-feira (8) a obra de drenagem e pavimentação da Rua José Duarte, no Bairro Santa Terezinha. O trecho entre as ruas Antônio Campelo e Oscar Trindade de Barros recebeu 335 metros de drenagem e reconstrução completa da via, que foi asfaltada em CBUQ. A rua também é um dos acessos ao Parque da Lagoa Comprida.

De acordo com a Prefeitura, a próxima etapa do trabalho inclui a instalação de bocas de lobo duplas e triplas, além da construção de meios-fios. O investimento é de pouco mais de R$ 703 mil, provenientes de recursos próprios do município.

A intervenção foi realizada para resolver os alagamentos que atingiam calçadas, a própria rua e residências em dias de chuva intensa. Com a drenagem, o escoamento da água deve reduzir os riscos de acúmulo e preservar a infraestrutura urbana.

O prefeito Mauro do Atlântico destacou que essa é a primeira obra da gestão e que o objetivo foi eliminar os problemas causados pelo excesso de água na região. Segundo ele, a inauguração será feita em breve, com a participação da comunidade.

Leia Também

