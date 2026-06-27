Aquidauana: confira a programação do dia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro

A Comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, localizada no Bairro Alto, em Aquidauana, realiza neste sábado (27) a programação especial em homenagem à sua padroeira, encerrando os dias de celebração com uma Santa Missa Solene, marcada para as 19 horas.

As festividades tiveram início com o Tríduo, realizado nos dias 24, 25 e 26 de junho, reunindo fiéis da comunidade em momentos de oração, reflexão e devoção sob o tema "Maria, Mãe do Perpétuo Socorro, presença de amor em nossas famílias". Ao final de cada novena, os participantes puderam confraternizar na praça de alimentação, que ofereceu barracas com doces e salgados preparados pelos voluntários da comunidade.

Neste sábado, a celebração da padroeira promete reunir um grande número de fiéis para agradecer, renovar a fé e pedir a intercessão de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro pelas famílias. Após a Santa Missa, a comunidade convida todos os participantes a prestigiarem novamente a praça de alimentação, preparada com carinho para proporcionar um momento de convivência e confraternização.

Durante todos os dias da festa, a comunidade também está promovendo uma campanha solidária de arrecadação de leite, que será destinado à ABIMC (Associação Beneficente Imaculada Conceição). A organização convida os fiéis e visitantes a levarem sua doação, contribuindo para ajudar famílias atendidas pela instituição.

A Comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro reforça o convite para que toda a população participe deste momento especial de fé, devoção e solidariedade.

Serviço

Evento: Festa de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro

Data: Sábado (27)

Horário: Santa Missa Solene às 19h

Local: Comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro – Bairro Alto, Aquidauana

Ação solidária: Doação de leite para a ABIMC (Associação Beneficente Imaculada Conceição).