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Aquidauana confirma apoio à 77ª edição do Campeonato Amador e à Copa Feminina de Futebol

Em reunião com a Liga Esportiva Aquidauanense, prefeito Mauro do Atlântico destacou fortalecimento do esporte amador e valorização de múltiplas modalidades

Da redação

Publicado em 08/05/2026 às 07:39

Atualizado em 08/05/2026 às 08:27

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Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

O prefeito de Aquidauana Mauro do Atlântico recebeu, na quinta-feira (6), representantes da Liga Esportiva Aquidauanense (LEA) para discutir o calendário esportivo da entidade e o apoio institucional da Prefeitura de Aquidauana às competições programadas para esta temporada. Participaram do encontro o presidente da LEA, Adriano Rodrigues, Carlos Nepomuceno e o colaborador Antônio Pinto.

Durante a reunião, a diretoria apresentou os campeonatos previstos para 2026, destacando a importância das competições para o fortalecimento do esporte amador no município. Três grandes competições integram o calendário esportivo deste ano: a Copa Feminina de Futebol, a Copa Masters 40 Anos e o tradicional Campeonato Amador de Futebol, que chega à sua 77ª edição, reafirmando a força e a tradição do futebol aquidauanense.

Também foram apresentadas as propostas de organização dos torneios e as demandas necessárias para a realização dos eventos. Assim como ocorreu no ano passado, a Prefeitura de Aquidauana confirmou o apoio institucional às competições promovidas pela Liga.

O prefeito Mauro do Atlântico destacou a importância de incentivar o esporte amador e valorizar as diversas modalidades esportivas desenvolvidas no município. “Temos que fortalecer o nosso esporte amador. Além do futebol, outras modalidades também merecem incentivo, pois isso enriquece a nossa tradicional cultura esportiva, que sempre nos orgulha com seus resultados”, afirmou o prefeito.

A primeira competição do calendário será a Copa Feminina de Futebol, com início previsto para a segunda quinzena de maio. Os jogos acontecerão no campo da Resenha, localizado na Vila Santa Terezinha.

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